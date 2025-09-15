Tapétavágóval fenyegette meg a mentősöket egy őrjöngő férfi

Egy férfi ellen hozott jogerős ítéletet a Miskolci Törvényszék, amiért 2023 júliusában tapétavágóval fenyegetőzött, majd rövid időre akarata ellenére visszatartott egy nőt – írta a Boon.hu.

Tapétavágóval fenyegette meg a mentősöket, hogy engedjék el a nőt (Illusztráció)

Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

Tapétavágóval fenyegette meg a mentősöket

A bíróság szerint a férfi 2023 júliusában azért kereste fel a sértettet, hogy rendezze a nő autóján korábban okozott kárt. Másnap együtt utaztak, ám a járműből kifogyott az üzemanyag. Ezt követően egy arra haladó autós segítséget ajánlott nekik, de nem fogadták el, így tovább hajtott és értesítette a mentőket. A sértett, amint megérkezett a mentőautó, beugrott a kiérkező járműbe segítséget kérve. Ekkor a férfi elővette a tapétavágó kését, és öngyilkossággal fenyegetőzve kérte a mentősöket, hogy engedjék el a nőt.

A mentőautó vezetője eltolta a férfit, aki ismét elővette a szúró-vágó eszközt, és életveszélyesen megfenyegette a mentőst. A későbbi vádlott végül elrángatta a nőt egy szántóföldre, és ráparancsolt, hogy feküdjön a földre. A bíróság szerint a férfi végül eldobta a sniccert, amit a helyszínre érkező rendőrök már nem találtak meg.

Elsőfokú ítélet

A Miskolci Törvényszék 7 év szabadságvesztésre és 7 év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit, miután több bűncselekményt is elkövetett. A vádlottat egyebek mellett fegyverrel elkövetett erőszak és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt találták bűnösnek.

Az ítélet kiszabásakor súlyosbító körülményként vették figyelembe a bűncselekmények többszörös elkövetését és a vádlott büntetett előéletét. Enyhítő körülménynek számított viszont a férfi beismerő vallomása, a kár megtérítése, a sértett megbocsátása, valamint az, hogy a szabadságkorlátozás csupán néhány percig tartott.

Enyhítést kapott

A vádlott és védője fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen, aminek eredményeként a bíróság enyhített a büntetésen. A Miskolci Törvényszék másként értékelte a tapétavágó használatát, megállapítva, hogy azt a férfi nem támadóeszközként, hanem inkább önfenyegetésre használta. Emellett figyelembe vették, hogy a rongálással okozott kár értéke a szabálysértési határ alatt maradt, és a férfi csak a rongálás miatt minősült különös visszaesőnek. A fellebbezést követően a bíróság a büntetést 4 év 8 hónap börtönre, a közügyektől eltiltást pedig 5 évre enyhítette.