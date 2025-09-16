Hírlevél

úttest

Cserbenhagyó gázolót keres a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják

Durva baleset történt Pécsett szeptember 5-én reggel. Egy taxis nekiütközött egy idős gyalogosnak, a sofőr azonban nem ajánlotta fel a segítségét, egyszerűen továbbhajtott.
Az asszony szabályosan közlekedett, a gyalogos átkelőhelyen szeretett volna átmenni a Kerényi Károly utca felé. Mivel a lámpa zöld volt, gondtalanul lelépett az úttestre, azonban a a Hajnóczy József utca felől jobbra kanyarodó fehér taxi nekiütközött a bal lábának. Az idős néni az ütközés következtében a motorháztetőre esett, majd az úttestre csúszott- írta meg a Bama.hu.

taxi
A taxi egy pillanatra megállt, majd továbbhajtott az Ybl Miklós utca irányába
Fotó: illusztráció/Pexels.com

A taxis cserbenhagyta az idős nénit

Segítségnyújtás elmulasztása miatt indított nyomozást a rendőrség. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, vagy információkkal rendelkezik róla, tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

Sajnos nem egyedi eset, az évben már több cserbenhagyásos gázolás is történt. Egy helyi sofőr Hódmezővásárhelyen ütött el egy biciklist, majd gázt adott. A cserbenhagyó ellen már felléptek a hatóságok.

 

