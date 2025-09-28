Őrjöngő szabadult a belvárosra, hatalmas károkkal zárták a napot a taxisok – videóval

Szombat éjszaka egy őrjöngő élőben közvetítette az ámokfutását Salgótarjánban, amelyről a Nool.hu is közzétett egy videót az oldalán. Taxisok voltak az áldozatai a magából kikelt randalírozónak, az éjszakai kalandja tetemes anyagi károkkal járt együtt.

A taxisok szeme is elkerekedett az őrjöngés nyomait látván Fotó: Beküldött/Nool.hu

Az ámukfutó őrjöngésének a taxisok látták a kárát

A vármegyeszékhelyen mindenki összerezzent, aki csak hallotta az őrült ember éjszakai ordibálását. Kiabált, hangoskodott, miközben nekiesett a belvárosban parkoló taxiknak. A szombat esti incidensről készített felvételeit a Facebookra is feltöltötte, igaz, később a videót törölte. A videón látszott, ahogy

lerugdossa a rendszámtáblákat, nekiesik a visszapillantó tükröknek és a karosszériáknak.

Nagy valószínűséggel részeg volt, vagy beszedett valamit, ugyanis erre lehet következtetni a később letörölt videója alapján. A felvétel szerint azért pöccent be, mert mindegyik taxis foglalt volt, amikor rendelni akart egyet. Legalábbis a videón valami ilyesmit motyogott...

Idén nyáron egy másik ámokfutónak is meggyűlt a baja egy taxissal. Jelen esetben az ámokfutó egy autó volánja mögött ült. Az igazoltatás elől szeretett volna elmenekülni, ezért még nagyobb bajt okozott, mint gondolta volna, ugyanis

egy utasokkal teli taxiba csapódott menekülés közben.

A BRFK döbbenetes videót osztott meg az esetről.