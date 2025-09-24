Holttestre bukkantak a temető mellett, a haláleset megrázta a falu lakóit

Fagyos csend borult a séi temető környékére, ahol egy középkorú férfi élettelen testére bukkantak. A hirtelen jött tragédia híre villámgyorsan bejárta a vidéket, sokan találgatják mi történhetett pontosan a nyugodt falusi temető árnyékában - írta a Vaol.hu.

A temető mellett talált holttest körül sok a kérdés

Fotó : Mike Bird/Pexels

A rendőrség megerősítette a haláleset hírét, amellyel kapcsolatban a Szombathelyi Rendőrkapitányságon indult ejárás. Az elsődleges információk szerint a gyilkosságot már kizárták, de elképzelhető, hogy a férfi öngyilkos lett.

A temető a közösség fókuszába került

De nemcsak Sében volt szükség a rendőrségre. Kőszegen szerda reggel egy férfit szúrt sebekkel szállítottak kórházba. Az információk szerint egy féltékenységi vita fajult vérontásig. A környéket a rendőrök lezárták, bűnügyi helyszínelők dolgoztak a nyomok rögzítésén, a vizsgálat pedig jelenleg is zajlik.

A két eset ugyan más-más okból, de erősen megrázta a vasi közösségeket. Sében a temető nyugalmát törte meg a tragédia, Kőszegen pedig egy szenvedélyes vita vezetett erőszakhoz.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.