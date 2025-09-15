Elásott holttestek lehetnek Till Tamás feltételezett gyilkosának udvarában

A 22 éves nőnek elege van abból, hogy őt is kivetette magából a társadalom, legalábbis a közvetlen környezete férje, Till Tamás feltételezett gyilkosa miatt. Ki kellett költöznie a közös lakásukból, elvesztette a munkáját és elkerülik az ismerősei – írta meg a Blikk, amelynek hónapokkal ezelőtt még azt mondta, várni fog a férjére, és a végsőkig kitart mellette. A fiatal nőt mára meggyötörte az élet, pontosabban az, amit a nyomozók szerint a férje a 10 éves, bajai kisfiúval tett 25 évvel ezelőtt. Pszichológushoz jár és találkozni sem szeretne többé a férjével, F. Jánossal.
Ahogy azt az Origo is megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt. Évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer élve előkerül.
2024. augusztus 1-én fordulat következett be az ügyben, amikor a rendőrök megtalálták egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán. Hamar bebizonyosodott, hogy a kis Till Tamás földi maradványaira bukkantak rá. Így törték fel a betont, ami alatt megtalálták a halott gyereket:
Nem sokkal később F. János – ekkor még egyszerű tanúként –, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket.
Közölte, hogy szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.
A rendőrök elengedték a férfit, mert letelt az idő. F. János megúszhatta volna a felelősségre vonást, hiszen a gyilkosság idején az ilyen bűntényeknek még 15 év volt az elévülési ideje, a holttest pedig jóval ezután került elő.
Csakhogy 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte a büntetőtörvénykönyv módosítását,
amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Ma már az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. A férfit letartóztatták, ami után már mindent tagadott. Azt állította, kényszerítették arra, hogy beismerő vallomást tegyen.
F. János felesége többek füle hallatára megdöbbentő dolgokról beszélt.
Közölte, hogy több elásott holttest fekszik az udvarukban, a pincéjük közelében, ahol a nyomozók nem ástak elég mélyre.
„Érdekesség, hogy a letartóztatásakor, a bíróság folyosóján erről már F. János is szót ejtett és az erről szóló tudósítások után szállták meg a nyomozók a portájukat. Könnyen lehet, hogy a fejlemények tükrében újra kinéznek majd a házukhoz” – olvasható a cikkben, amelyből az is kiderül, hogy az asszony válni akar, és már közölte is a férjével.