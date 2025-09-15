Elásott holttestek lehetnek Till Tamás feltételezett gyilkosának udvarában

A 22 éves nőnek elege van abból, hogy őt is kivetette magából a társadalom, legalábbis a közvetlen környezete férje, Till Tamás feltételezett gyilkosa miatt. Ki kellett költöznie a közös lakásukból, elvesztette a munkáját és elkerülik az ismerősei – írta meg a Blikk, amelynek hónapokkal ezelőtt még azt mondta, várni fog a férjére, és a végsőkig kitart mellette. A fiatal nőt mára meggyötörte az élet, pontosabban az, amit a nyomozók szerint a férje a 10 éves, bajai kisfiúval tett 25 évvel ezelőtt. Pszichológushoz jár és találkozni sem szeretne többé a férjével, F. Jánossal.

Till Tamás feltételezett gyilkosa, F. János és felesége az esküvőjük napján

Ahogy azt az Origo is megírta, 2000 májusában a kisfiú biciklire pattant, és a bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők nem adták fel a reményt. Évtizedekig bíztak abban, hogy a fiuk egyszer élve előkerül.

Till Tamás feltételezett gyilkosa vallomást tesz

2024. augusztus 1-én fordulat következett be az ügyben, amikor a rendőrök megtalálták egy gyermek bebetonozott holttestét egy tanyán. Hamar bebizonyosodott, hogy a kis Till Tamás földi maradványaira bukkantak rá. Így törték fel a betont, ami alatt megtalálták a halott gyereket:

Nem sokkal később F. János – ekkor még egyszerű tanúként –, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket.

Közölte, hogy szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele.

Till Tamás

A rendőrök elengedték a férfit, mert letelt az idő. F. János megúszhatta volna a felelősségre vonást, hiszen a gyilkosság idején az ilyen bűntényeknek még 15 év volt az elévülési ideje, a holttest pedig jóval ezután került elő.

Csakhogy 2024 decemberében a Fidesz-frakció kezdeményezte a büntetőtörvénykönyv módosítását,

amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. Ma már az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. A férfit letartóztatták, ami után már mindent tagadott. Azt állította, kényszerítették arra, hogy beismerő vallomást tegyen.