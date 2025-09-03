Újabb hírek érkeztek Till Tamás gyilkosáról

December 14-ig meghosszabbítaná a bajai kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Mandiner információi szerint. Mindezt azzal indokolták, hogy a férfi megszökhetne és elbújhatna a hatóságok elől, ha nem marad rácsok mögött.
2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás többé nem tért haza. Egy vadasparkba indult lovaglolni biciklivel, amikor nyoma veszett. Szülei sokáig bíztak abban, hogy hazatér. Egészen addig nem adták fel a reményt, amíg 2023-ban meg nem találták a kisfiú földi maradványait és be nem azonosították, hogy ő az. A holttestből már azt is könnyen meg tudták állapítani, hogy gyilkosság áldozata lett.
Nem sokkal ezután arra is fény derült, ki ölte meg.
F. János tanúként tett vallomásában beismerte a tettét, amit még kamaszként követett el. Elfogása után viszont már mindent tagadott, és azt mondta, kényszerítették és fenyegették, ezért mondta azt, hogy ő ölte meg.
A férfi áprilisban ügyvédjén keresztül azt nyilatkozta, hogy baleset volt és az autójával elsodorta a gyereket, ami után megijedt, majd a holttestet arra a tanyára vitte, ahol dolgozott, és ahol végül bebetonozva megtalálták.
A Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított férfi a korábbi törvények alapján megúszhatta volna a felelősségre vonást, mivel több mint két évtizedig nem derült fény sötét titkára, az elévülési idő pedig 15 év, ami már lejárt, amikor a holttest előkerült. Az ügyészség azonban kimondta, az ügy nem évült el, így
F. Jánost tavaly decemberben letartóztatták, azóta őrizetben van.
A kisfiút 2024 decemberében temették el a bajai Kiscsávolyi temetőben. Ahogy korábban írtuk, a szülők számára különösen fontos lenne, hogy fiuk gyilkosa megkapja méltó büntetését, amivel talán enyhülhetne a 25 éve tartó, erős fájdalom – erről a család ügyvédje, Lichy József beszélt.
A Mandiner megtudta, hogy már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban. Ha ezeket lezárják, sor kerülhet a vádemelésre is.