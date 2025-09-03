Újabb hírek érkeztek Till Tamás gyilkosáról

December 14-ig meghosszabbítaná a bajai kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Mandiner információi szerint. Mindezt azzal indokolták, hogy a férfi megszökhetne és elbújhatna a hatóságok elől, ha nem marad rácsok mögött.

Till Tamás szülei 25 éve gyászolnak – a fiú gyilkosa csak tavaly került rács mögé

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel / baon.hu

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás többé nem tért haza. Egy vadasparkba indult lovaglolni biciklivel, amikor nyoma veszett. Szülei sokáig bíztak abban, hogy hazatér. Egészen addig nem adták fel a reményt, amíg 2023-ban meg nem találták a kisfiú földi maradványait és be nem azonosították, hogy ő az. A holttestből már azt is könnyen meg tudták állapítani, hogy gyilkosság áldozata lett.

Nem sokkal ezután arra is fény derült, ki ölte meg.

Majdnem megúszta Till Tamás gyilkosa

F. János tanúként tett vallomásában beismerte a tettét, amit még kamaszként követett el. Elfogása után viszont már mindent tagadott, és azt mondta, kényszerítették és fenyegették, ezért mondta azt, hogy ő ölte meg.

A férfi áprilisban ügyvédjén keresztül azt nyilatkozta, hogy baleset volt és az autójával elsodorta a gyereket, ami után megijedt, majd a holttestet arra a tanyára vitte, ahol dolgozott, és ahol végül bebetonozva megtalálták.

A Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított férfi a korábbi törvények alapján megúszhatta volna a felelősségre vonást, mivel több mint két évtizedig nem derült fény sötét titkára, az elévülési idő pedig 15 év, ami már lejárt, amikor a holttest előkerült. Az ügyészség azonban kimondta, az ügy nem évült el, így

F. Jánost tavaly decemberben letartóztatták, azóta őrizetben van.

A kisfiút 2024 decemberében temették el a bajai Kiscsávolyi temetőben. Ahogy korábban írtuk, a szülők számára különösen fontos lenne, hogy fiuk gyilkosa megkapja méltó büntetését, amivel talán enyhülhetne a 25 éve tartó, erős fájdalom – erről a család ügyvédje, Lichy József beszélt.

A Mandiner megtudta, hogy már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban. Ha ezeket lezárják, sor kerülhet a vádemelésre is.