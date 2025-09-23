Brutális büntetést kapott a nyugdíjas férfit kifosztó tinédzser banda

A tinédzserek 2023. február végén, az éjszakai órákban törtek be egy mozgáskorlátozott, 76 éves férfi borsodi otthonába. A bejárati ajtót felfeszítették, majd értékek után kutattak a házban. A zajokra felébredő sértettet azonnal bántalmazni kezdték a betörők. A nyugdíjas férfit többször arcon ütötték és pénzt követeltek tőle. Azzal is megfenyegették, hogyha ellenáll, újra megverik. A fiatal rablók végül a férfi lakásából egy televíziót, kézi szerszámgépeket és közel 40 ezer forint készpénzt vittek el - írta a Boon.hu.

Tinédzserek támadtak egy idős emberre és rabolták ki (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Arcán sérült meg az idős férfi, akit tinédzserek vertek meg

A bíróság megállapítása szerint a vádlottak közül a fiatalkorú elkövető és egyik fiatal felnőtt társa már korábban is betört a férfi házába, amikor a sértett kórházban volt. Ekkor 80 000 forintot loptak el, amit később elosztottak egymás között. A Miskolci Törvényszék által kiadott közlemény szerint végül mindhárom vádlottat bűnösnek találták rablás, magánlaksértés és lopás bűntettében. Az elsőrendű vádlottnak, a fiatalkorú elkövetőnek 4 év javítóintézeti nevelést rendelt el a bíróság.

A másodrendű vádlottat már 15 év 3 hónap fegyházbüntetésre ítélték, és 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Végül a harmadrendű vádlott 15 év 9 hónap fegyházbüntetést kapott, és 10 évre őt is eltiltották a közügyektől.

A bíróság súlyosbító körülményként vette, hogy a másod- és harmadrendű vádlottak speciális bűnismétlők, és a harmadrendű vádlott alig tíz nappal a feltételes szabadlábra helyezése után követte el a bűncselekményt. Enyhítő körülmény volt, hogy a vádlottak részben beismerték a rablást.

Az ítélet egyelőre még nem jogerős

Az ügyészség, valamint az elsőrendű vádlott és védője három munkanap gondolkodási időt kért, hogy döntsenek a fellebbezésről. Ezzel szemben a másod- és harmadrendű vádlottak és védőik azonnal fellebbezést nyújtottak be, kérve a felmentésüket, másodlagosan pedig a büntetésük enyhítését is.

