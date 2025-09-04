Hozzájárulhatott a tinédzser fiú halálához a ChatGPT

A kaliforniai szülők perbe fogták a ChatGPT-t. Azt állítják, hogy a mesterséges intelligencia az öngyilkosság felé terelte tinédzser fiukat. A szóban forgó kamasz gyermeknek, Adam Raine-nek az applikáció készségesen segített napi tervet készíteni a haláláról való gondolatai kapcsán – írta a Sonline.hu.

Számos veszély leselkedik a tinédzserekre az online térben

Fotó: Eliott Reyna / Unsplash

Az online eszközök mindennapjaink meghatározó részeivé váltak, a mai fiatalok már úgynevezett digitális bennszülöttek, akiknek babakoruk óta a kezébe kerül a mobiltelefon. Az online eszközöket már lehetetlen teljes mértékben kizárni az életünkből, de talán teljes mértékben nem is érdemes, mivel tanulásra, barátokkal való kapcsolattartásra is remekül alkalmazhatók.

A szülők lehetőséget kapnak kontrollálni a tinédzserek ChatGPT felhasználását

Kulcsfontosságú, hogy hatékony eszközökkel óvjuk gyermekeink biztonságát. Éppen ezért az OpenAI jövőbeni tervei szerint összekapcsolhatóvá fogja tenni a szülők fiókját a kiskorú gyermekeik fiókjával. A szülőnek email-ben van lehetősége meghívót küldeni gyermekének, a fiókok összekapcsoltsága után számos funkció beállíthatóvá válik. A szülők eszközt fognak kapni a kezükbe a memória és csevegéstörténet kikapcsolására. A mesterséges intelligencia válaszadási stílusát a gyermek életkorához fogják tudni igazítani , valamint vészhelyzet esetén értesíteni fogja őket az alkalmazás. Mentális problémák, öngyilkossági gondolatok esetén a szülő azonnal értesítés fog kapni. Az érzékenyebb kérdéseket fejlettebb modellekre fogják irányítani, amelyek vélhetően jobban átgondolt válaszreakciókat fognak adni.

Az új monitoring funkciók bevezetése a következő hónaptól várhatóak

Megnyugtató, hogy a szülők nagyobb teret fognak kapni gyermekeik megóvása érdekében, azonban elszomorító módon egy tinédzserfiú halála kellett ahhoz, hogy az OpenAI rájöjjön az intézkedések szükségességére. Sokat már nem kell várnunk a biztonságosabb funkciókra, azonban azzal számolnunk kell, hogy bevezetésük után az OpenAI még százhúsz napig finomhangolni fogja azokat szakértői visszajelzések alapján.