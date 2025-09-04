Hozzájárulhatott a tinédzser fiú halálához a ChatGPT

A kaliforniai szülők perbe fogták a ChatGPT-t. Azt állítják, hogy a mesterséges intelligencia az öngyilkosság felé terelte tinédzser fiukat. A szóban forgó kamasz gyermeknek, Adam Raine-nek az applikáció készségesen segített napi tervet készíteni a haláláról való gondolatai kapcsán – írta a Sonline.hu.
Az online eszközök mindennapjaink meghatározó részeivé váltak, a mai fiatalok már úgynevezett digitális bennszülöttek, akiknek babakoruk óta a kezébe kerül a mobiltelefon. Az online eszközöket már lehetetlen teljes mértékben kizárni az életünkből, de talán teljes mértékben nem is érdemes, mivel tanulásra, barátokkal való kapcsolattartásra is remekül alkalmazhatók.
Kulcsfontosságú, hogy hatékony eszközökkel óvjuk gyermekeink biztonságát. Éppen ezért az OpenAI jövőbeni tervei szerint összekapcsolhatóvá fogja tenni a szülők fiókját a kiskorú gyermekeik fiókjával. A szülőnek email-ben van lehetősége meghívót küldeni gyermekének, a fiókok összekapcsoltsága után számos funkció beállíthatóvá válik. A szülők eszközt fognak kapni a kezükbe a memória és csevegéstörténet kikapcsolására. A mesterséges intelligencia válaszadási stílusát a gyermek életkorához fogják tudni igazítani , valamint vészhelyzet esetén értesíteni fogja őket az alkalmazás. Mentális problémák, öngyilkossági gondolatok esetén a szülő azonnal értesítés fog kapni. Az érzékenyebb kérdéseket fejlettebb modellekre fogják irányítani, amelyek vélhetően jobban átgondolt válaszreakciókat fognak adni.
Megnyugtató, hogy a szülők nagyobb teret fognak kapni gyermekeik megóvása érdekében, azonban elszomorító módon egy tinédzserfiú halála kellett ahhoz, hogy az OpenAI rájöjjön az intézkedések szükségességére. Sokat már nem kell várnunk a biztonságosabb funkciókra, azonban azzal számolnunk kell, hogy bevezetésük után az OpenAI még százhúsz napig finomhangolni fogja azokat szakértői visszajelzések alapján.
A Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, Szigeti Mónika klinikai szakpszichológus véleménye szerint elengedhetetlen, hogy a tizennégy év alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett használhassák a ChatGPT-t. Kamaszoknál már nem ennyire egyszerű a helyzet, mivel köztudottan nagyobb igényük van a személyes térre.
A szakértő szerint azzal nincsen gond, ha egy tinédzser a nemlétről gondolkodik, ez természetes. A kamaszkor a lázadás időszaka, a fiatalok ekkor alakítják ki önálló értékrendjüket, megkérdőjeleznek dolgokat. A probléma akkor kezdődik, amikor a fiatalnak pszichés nehézségei vannak, mentális egészségét családi történések veszélyeztetik, vagy trauma érte. Az említett okok könnyen öngyilkossági gondolatokat, terveket válthatnak ki a fiatalkorúakból. A szakértő nyilatkozata alapján ilyen esetekben lenne kritikusan fontos, hogy a mesterséges intelligencia jelezze a helyzet súlyosságát a szülőnek, hiszen a pszichológust sem köti titoktartási kötelezettség a szülő felé, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az öngyilkossági gondolatok már túlmutatnak a lét értelmének kérdéskörén.
Sajnos egyre gyakoribbak az öngyilkossági kísérletek, nem mindig egyértelműek a jelek. Az egész országot megrázta például Koós Boglárka esete. A tehetséges színésznő kedd hajnalban öngyilkosság akart lenni, felakasztotta magát. Egy kolléganője vágta le a kötélről, a színésznő jelenleg kómában van. Nem tudni miért döntött úgy, hogy véget szeretne vetni életének, búcsúlevelében csak annyit írt, hogy elfáradt.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.