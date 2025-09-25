Brutálisan megverte a román testvérpár a milliókkal menekülő tolvajt

A megkárosított román testvérpár építőipari munkát végzett Budapesten. Náluk dolgozott az a szintén román férfi, aki nem volt megelégedve fizetésével, ezért az elégedetlen tolvaj 2.3 millió forintot vitt el április 10-én éjjel munkáltatójának budapesti szálláshelyéről - írta meg a Beol.hu.

A tolvajt brutálisan bántalmazták

Fotó: Illusztráció (Kaboompics.com/Pexels)

Később az áldozat taxival leutazott Szegedre, majd Békéscsabára, miközben jelentős összegeket költött a lopott pénzből. Arany nyaklánccal, telefonnal, és fülhallgatóval is meglepte magát.

A román testvérpár a tolvaj nyomába eredt, amint észlelték a veszteséget

Össze is futottak a későbbi áldozattal a békéscsabai Csaba Centerben április 11-én délután. A tolvaj futva próbált elmenekülni, azonban a forgóajtónál utolérték, és egyből püfölni kezdték, hogy adja vissza az eltulajdonított milliós pénzösszeget. A sértett a durva bántalmazás következtében a földre került, mire felemelték, közre fogták két oldalról, és az utcán várakozó autójuk utasterébe tuszkolták. Több szemtanúja is volt a fizikai erőszaknak, amit bejelentettek a rendőrségen. Szerencsére a testvérpárral szemben felléptek a kiérkező járőrök, így nem tudták elhagyni a tett helyszínét.

A Békéscsabai Járási Ügyészség vádat emelt önbíráskodás és személyi szabadság megsértése miatt két férfi ellen.

Több bűneset is kezdődött már fizetését kevesellő alkalmazottal. Budapesten legutóbb egy mosogatóban dolgozó férfi fosztott ki egy éttermet, a zsákmánnyal pedig külföldre menekült. Nem is titkolta hollétét, ugyanis a közösségi média csatornáján élőben mutatta, hogy éppen merre jár és mire szórja a pénzt.