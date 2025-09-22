Milliókat lopott munkaadóitól, most Tenerifén bulizgat a körözött tolvaj

Orsós Roland szeptember 16-án meglopta korábbi munkáltatóit: kétmillió forintot vitt el. A tolvajt körözi a rendőrség, a férfit azonban ez szemmel láthatólag nem zavarja. Boldogan élőzök a TikTok-on, és mutatja, hogy mire szórja a pénzt - írta meg a Borsonline.hu.

Tolvaj lett a korábbi alkalmazottból, a betörés után belevetette magát a tenerifei bulikba

Kép forrása: beküldött fotó/Bors

A most körözött férfit megbízható munkaerőnek tűnt, korábban mindent megtett, hogy a tulajdonospár biznisze gördülékenyen menjen, azonban visszaélt bizalmukkal. Vivien, az étterem társtulajdonosa azt mondta, hogy mindig lehetett rá számítani, ha valami elfogyott első emberként ajánlotta fel, hogy beszerzi. Még a pultban is besegített, holott nem tartozott bele munkaköri leírásába. Ezért is bíztak meg benne annyira, hogy őt bízzák meg a kulcsmásolással. A munkakapcsolat végére azért akadtak már problémák, a mosogató pontatlanul végezte a munkáját, ezért nagyon úgy tűnt, hogy karrierjének befellegzett.

A betörés előtti napon a tulajdonospár még kisegítette a tolvajt

Kölcsön adtak neki albérletre, annak ellenére, hogy már nem szándékozták alkalmazni a férfit. A tolvaj azonban azt felelte, hogy nem szeretne tartozással elmenni.

A férfi visszaélt a pár jóindulatával, még akkor csináltatott titokban egy kulcsmásolatot, amikor még vakon bíztak benne. Nem volt nehéz dolga, már nyár óta a budapesti étteremben dolgozott, így jól ismerete a helyet. Tudta merre találja a tulajdonosok irodakulcsát, a céges bankkártyát és a kasszakulcsot. A bankkártya pin kódja nagyon egyszerű volt, mivel Vivien nem tartózkodott benn mindig az étteremben, így az áruk átvételét a személyzet könnyen tudta intézni.

A tolvaj magával vitte a céges bankkártyát, kifosztotta a kasszát, még egy volt szakács kollégája bankkártyájára sem volt tekintettel. A szakács, a bankkártyája mellett tartotta a pin kódját, így a tolvaj minden probléma nélkül levett 300 ezer forintot a számlájáról.

Az elkövető annyi pénzt vett le a lopás napján, amennyire csak lehetősége volt a társtulajdonos beszámolója alapján, majd külföldre menekült a zsákmányolt 2 millió forinttal.