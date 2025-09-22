Milliókat lopott munkaadóitól, most Tenerifén bulizgat a körözött tolvaj

Orsós Roland szeptember 16-án meglopta korábbi munkáltatóit: kétmillió forintot vitt el. A tolvajt körözi a rendőrség, a férfit azonban ez szemmel láthatólag nem zavarja. Boldogan élőzök a TikTok-on, és mutatja, hogy mire szórja a pénzt - írta meg a Borsonline.hu.
A most körözött férfit megbízható munkaerőnek tűnt, korábban mindent megtett, hogy a tulajdonospár biznisze gördülékenyen menjen, azonban visszaélt bizalmukkal. Vivien, az étterem társtulajdonosa azt mondta, hogy mindig lehetett rá számítani, ha valami elfogyott első emberként ajánlotta fel, hogy beszerzi. Még a pultban is besegített, holott nem tartozott bele munkaköri leírásába. Ezért is bíztak meg benne annyira, hogy őt bízzák meg a kulcsmásolással. A munkakapcsolat végére azért akadtak már problémák, a mosogató pontatlanul végezte a munkáját, ezért nagyon úgy tűnt, hogy karrierjének befellegzett.
Kölcsön adtak neki albérletre, annak ellenére, hogy már nem szándékozták alkalmazni a férfit. A tolvaj azonban azt felelte, hogy nem szeretne tartozással elmenni.
A férfi visszaélt a pár jóindulatával, még akkor csináltatott titokban egy kulcsmásolatot, amikor még vakon bíztak benne. Nem volt nehéz dolga, már nyár óta a budapesti étteremben dolgozott, így jól ismerete a helyet. Tudta merre találja a tulajdonosok irodakulcsát, a céges bankkártyát és a kasszakulcsot. A bankkártya pin kódja nagyon egyszerű volt, mivel Vivien nem tartózkodott benn mindig az étteremben, így az áruk átvételét a személyzet könnyen tudta intézni.
A tolvaj magával vitte a céges bankkártyát, kifosztotta a kasszát, még egy volt szakács kollégája bankkártyájára sem volt tekintettel. A szakács, a bankkártyája mellett tartotta a pin kódját, így a tolvaj minden probléma nélkül levett 300 ezer forintot a számlájáról.
Az elkövető annyi pénzt vett le a lopás napján, amennyire csak lehetősége volt a társtulajdonos beszámolója alapján, majd külföldre menekült a zsákmányolt 2 millió forinttal.
A tolvaj két TikTok profillal is rendelkezik, ahol teljes lelki nyugalomban élőzik. A tulajdonosok kamuprofillal követték a vakációzó Rolandot, nagyon úgy tűnik, hogy nem érintette meg a bizalomvesztés. A tolvaj hollétéről szolgáló információkat átadták a rendőrségnek.
A körözött férfi még azt is kitette közösségi médiaoldalára, hogy 13 órás átszállásos repülőútra megy. Jelenleg egy tenerifei hostelben tartózkodik, aminek lokációja teljes mértékben beazonosítható az élő videómegosztásokból.
150 euróért vette ki magának a szállást, szemmel láthatólag élvezi az életet. Szórakozik, italozik, teljesen jól van. A tulajdonospár egy tenerifei Facebook csoportban értesítette a helyieket, hogy megelőzhetőek legyenek az esetleges későbbi bűncselekmények.
Jelenleg belföldi körözés van kiadva a férfi ellen. A pár abban reménykedik, hogy a hatóságok a hozzájuk eljutott információk miatt ezt nemzetközire változtatják. Remélik, hogy sikerül elcsípni Orsós Rolandot, és a szakáccsal együtt visszakapják ellopott pénzüket.
Nem Orsós Roland az egyetlen, aki a környezete bizalmával visszaélve jutott pénzhez: saját édesanyját lopta meg egy 37 éves férfi a drogfüggősége miatt - írta meg korábban az Origo.hu.