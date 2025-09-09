Jól felöltözött a debreceni fiatalkorú tolvaj

Hamarosan döntés születhet a fiatal tolvaj ügyében, aki ruhalopással próbálkozott Debrecen egyik plázájában – számolt be a történetről a Haon.hu.

Új nadrágra és pólóra vágyott a debreceni tolvaj Fotó: Kaboompics.com/pexels

A vádlott 2024. november 19-én dél körül látogatott el a Debrecen belvárosában található plázába. A tinédzsernek több vadonatúj ruhanemű is megtetszett, amelyekkel a próbafülkébe vonult. Ott egyszerűen leszakította az áruvédő eszközt egy nadrágról, valamint egy felsőről, és felvette azokat saját ruházata alá. Két órát pedig a cipőjébe rejtett. A fiatalkorú elkövető ezután készségesen vissza akarta vinni a maradék terméket a helyére. Azonban egy ott dolgozó hallotta az áruvédelmi eszköz eltávolításának hangját, ezért az üzlet vezetőjével együtt a férfit a rendőrök kiérkezéséig visszatartották.

Kárt tett a ruhákban a tolvaj

Elég jó ízlése volt a tinédzsernek, ugyanis az átvizsgálás során előkerült termékek összértéke közel 30 ezer forint volt. A lopott tárgyakat visszavették a fiútól, azonban az áruvédelmi eszközök eltávolítása miatt az okozott kár nem térült meg, a termékek eladhatatlanná váltak. A Debreceni Járási Ügyészség az elkövetővel szemben szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat.

A vádirat indítványozta, hogy a járásbíróság az iratok alapján, tárgyalás nélkül hozza meg döntését, és a fiatalkorú vádlottat bocsássa próbára. Emellett megállapítja, hogy az elkövető a törvényi előírások szerint a próbaidő alatt pártfogói felügyelet alatt áll.

