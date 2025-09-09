Többször kirabolta ugyanazt a házat, sőt, a tolvajnak már kulcsa is volt

A vádirat szerint a többszörösen büntetett férfi 2023 szeptemberében, amikor a tulajdonos nem volt otthon, betört egy Esztergom környéki házba. Az ügyészség rablás büntette miatt börtönbüntetés kiszabását, a közügyektől való eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott a tolvaj ellen.

Kulcsa volt a tolvajnak a házhoz.

Fotó: Facebook

Nemcsak lopott, ütött is a tolvaj

A vádirat szerint a betörő az első alkalommal benyomta a bejárati ajtót, majd lakáskulcsot és apróbb értékeket lopott el, összesen 4580 forint értékben. A férfi később még háromszor visszatért a kulcs másolatával, és további 20 545 forint értékben vitt el tárgyakat. A lopásokkal okozott kár a mai napig nem térült meg.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint 2024. február 16-án a vádlott szembe találkozott a ház tulajdonosával, és pénzt követelt tőle. Mikor a sértett nemet mondott, a vádlott meglökte, amitől az áldozat elesett. A férfi ezután többször is megütötte a sértett fejét, majd elvette a pénztárcáját, amelyben 109 500 forint készpénz és személyes iratok voltak.

A bántalmazás következtében a sértett fején repedés, a szeme körül pedig vérömleny és bevérzés keletkezett. Az orvosszakértői vélemény szerint a sérülések nyolc napon túl gyógyulhattak volna.

Hasonló érdekes lopás történt a napokban, amikor is egy férfi visszavitte a lopott árut, erről az Origo.hu oldalán olvashatnak.