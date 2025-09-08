Tuti, hogy ezen még a zsaruk is a hasukat fogták a nevetéstől

Néha a rendőrök is szembesülnek olyan esetekkel, amelyekre széles mosollyal az arcukon emlékeznek majd vissza. Nagy valószínűséggel ilyen történet a pimasz tolvaj esete is, aki miután egy szombathelyi áruházból cipőt lopott, otthon jött rá, hogy nem a megfelelő méretűt nyúlta le. Mi más tehetett volna? Másnap visszavitte becseréltetni.

Tréfás kedvű tolvaj vitte vissza a lopott cipőt becserélni, mert rossz méretűt nyúlt le Fotó (Illusztráció: Rodolfo Quirós/Pexels)

Nem jött be a pimasz tolvaj cselvetése

A Szombathelyi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt indított eljárást a férfi ellen, aki szeptember 5-én egy szombathelyi áruházból az áruvédelmi eszköz eltávolításával vitt el egy pár cipőt – írta meg a Vaol.hu.

Másnap megjelent a cipőbolt ügyfélszolgálati pultjánál azzal, hogy be szeretné cseréltetni, mert tegnap rossz méretűt „vásárolt”. Pechjére az egyik biztonsági őr felismerte, és addig el sem engedte, amíg a rendőrök meg nem érkeztek.

