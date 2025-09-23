Hírlevél

Kiskorú rollerdílert buktattak le a rendőrök

Augusztusban több benzinkúti lopás történt Székesfehérváron, ahonnan egyre több elektromos rollert lovasítottak meg. A rendőrök végül összefüggést találtak a kétféle bűncselekmény között és elkapták a tolvajt, aki egy kamasz fiú volt.
Augusztus végén több benzinkúti lopás történt Székesfehérváron. A tolvaj először egy önkiszolgáló porszívó ajtaját feszítette fel, néhány nappal később pedig kiemelte egy autómosó gép pénzgyűjtő kazettáját - írta a Feol.hu.

A kiskorú tolvajt lopás vétsége miatt hallgatta ki a Fejér Vármegyei Rendőrség
A kiskorú tolvajt lopás vétsége miatt hallgatta ki a Fejér Vármegyei Rendőrség
Fotó: cottonbro studio /pexels

Rollerdílerként is tevékenykedett a tolvaj

A rendőrség a benzinkúti rongáló nyomába eredt, akiről kiderült, hogy egy 14 éves kamasz fiú. A nyomozók arra is rájöttek, hogy a fiatal a felelős az elszapodó rollerlopásokért is. A közlekedési eszközöket továbbértékesítette a kamasz fiú. Az ügy felgöngyölítése folyamatban van.

Nyugtalanító, hogy az utóbbi időben egyre többet hallunk kamaszok által elkövetett bűnesetekről. Debrecenben egy 16 éves kamaszfiú egy 13 éves lánnyal együtt fosztogatott vendéglátóhelyeket, mindent elvittek ami a kezük közé került. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.

 

