Kiskorú rollerdílert buktattak le a rendőrök

Augusztus végén több benzinkúti lopás történt Székesfehérváron. A tolvaj először egy önkiszolgáló porszívó ajtaját feszítette fel, néhány nappal később pedig kiemelte egy autómosó gép pénzgyűjtő kazettáját - írta a Feol.hu.

A kiskorú tolvajt lopás vétsége miatt hallgatta ki a Fejér Vármegyei Rendőrség

Fotó: cottonbro studio /pexels

Rollerdílerként is tevékenykedett a tolvaj

A rendőrség a benzinkúti rongáló nyomába eredt, akiről kiderült, hogy egy 14 éves kamasz fiú. A nyomozók arra is rájöttek, hogy a fiatal a felelős az elszapodó rollerlopásokért is. A közlekedési eszközöket továbbértékesítette a kamasz fiú. Az ügy felgöngyölítése folyamatban van.

