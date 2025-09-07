Hírlevél

Rendkívüli

Halálos tömegbaleset az 55-ös főúton

9 perce
Hatalmas havária történt vasárnap délelőtt az 55-ös főúton. A tömegbalesetben öt jármű tört össze, sok a sérült, egy ember a helyszínen az életét vesztette.
Vasárnap délelőtt négy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze az 55-ös főút 48-as kilométerszelvényénél, Kisszállás térségében – közölte a Baon.hu a katasztrófavédelemre hivatkozva. A tömegbaleset helyszínén a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók kezdték meg a mentési munkálatokat.

tömegbaleset
A halálos tömegbaleset miatt a mentés idejéig teljes szélességében lezárták az 55-ös főút érintett szakaszát 
Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A halálos tömegbaleset

A tűzoltókon kívül négy mentőautót is riasztottak. Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki a roncsokból, egy utast kórházba szállítottak, három személyt a helyszínen vizsgálnak.

 A balesetben egy külföldi személygépkocsi utasa a helyszínen meghalt, a testét később emelik ki az autóból. 

Legutóbb augusztus végén volt ilyen horderejű tömegbaleset, akkor az M5-ös autópálya két oldalról is megbénult. Egy ötös és egy hármas karambol történt. 

 

