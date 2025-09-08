Tömegbalesettel indult a hét Nógrádban - videó

Drámaian indul a hét Salgótarjánban. Tömegbaleset történt a megyeszékhelyen, a Salgót úton három autó ütközött össze, rendőrök irányítják a forgalmat – közölte a Nógrád vármegyei hírportál, a Nool.hu.

Tömegbaleset Salgótajánban, helyszínen a katasztrófavédelem

Fotó: Beküldött/Lorkó Dávid/Nool.hu

Tömegbaleset Salgótarjánban

Három személyautó ütközött össze hétfőn reggel a nógrádi megyeszékhelyen, a Salgót úton. A helyszínelés idején rendőri irányítás mellett, fél pályán halad a forgalom – informálta a nyilvánosságot Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajóreferense.

Úgy tudjuk, mentők is érkeztek a helyszínre, több személy is megsérült. Állapotukról a megyei hírportál az Országos Mentőszolgálattól kért tájékoztatást, egyelőre nem érkezett válasz a megkeresésükre.

