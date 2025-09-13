Felrobbantották a biatorbágyi vasúti hidat, 22 ember halt meg - képek a helyszínről

1931. szeptember 12-éről 13-ára virradó éjszaka volt. Elmúlt már éjfél, fél 1-hez közeledett az idő, amikor hatalmas robbanás rázta meg Biatorbágyot. A vasúti híd felrobbantása több tucatnyi ember életét követelte. A merénylet a magyar történelem egyik legsötétebb fejezete.
Az 1892-ben született Matuska Szilveszter a Horthy-korszak egyik legelvetemültebb magyar bűnözője, akit több vasúti merénylettel hoztak kapcsolatba, melyekben súlyos pusztítást végzett.
Bár a biatorbágyi merénylet kitervelése és kivitelezése akár zseniális elmére is utalhatna, az elszegényedett Matuska tettét csak az elkeseredettség, a düh és a rombolási vágy motíválta.
A neves papucskészítő mester fia gyerekként papi pályára készült, végül tanítói oklevelet szerzett. Az első világháború azonban elszólította a tanteremből, ahol katonaként jutott magas rangba és érdemelt ki kitüntetéseket. A háború után pedagógusként és kereskedőként kereste a kenyerét, majd a pénzügyi világba vetette bele magát. Ingatlanügyei és üzleti vállalkozásai sorra kudarcot vallottak. A megpróbáltatások és felesége súlyos betegsége miatt teljesen elszegényedett, a csőd szélére jutott. Ekkor fordult feltalálói szenvedélyéhez. Többek között egy vasúti jelzőberendezés szabadalmával próbálta visszaszerezni vagyonát, és ezzel elindult a pusztító tetteihez vezető úton.
Matuska Szilveszter robbanóanyagot tett a vasúti sínekre. Az volt a terve, hogy akkor robbant, amikor a Bécsből érkező vonat a hídra ér. Megtette.
A szerelvény a mélybe zuhant, 22 ember azonnal meghalt, 17-en pedig súlyosan megsérültek.
Matuska elmenekült, de visszatért, hogy "segítsen" az áldozatokat mentésben. A detektíveknek feltűnt a furcsa figura, aki szokatlanul viselkedik, és ezzel egy csapásra gyanússá vált a szemükben. Az meg különösen, hogy a férfi egyik a pillanatról a másik eltűnt.
A csendőrök találtak egy levelet a tetthelyen, ami miatt kezdetben arra gyanakodtak, hogy a robbantót politikai ideológia vezérelte, tette pedig egy kommunista összeesküvés része. Ebben az időszakban már elég fejlett volt a nyomozati technika Magyarországon. Mivel a biatorbágyi eset hasonlított több korábbi osztrák és német támadáshoz, az osztrákok is bekapcsolódtak a hajtóvadászatba a robbantó után, végül a magyar detektívek velük együtt fogták el Matuska Szilvesztert Bécsben, egy hónappal a merénylet után, 1931 októberében.
Egy hátrahagyott ballonkabát és egy vonatjegy alapján jutottak a nyomára.
Kihallgatása során eleinte mindent tagadott, de egy trükkel, egy állítólagos szemtanúval történő szembesítéssel a detektívek rávették a beismerő vallomásra. Nem csak a biatorbágyi vasúti híd felrobbantását ismerte be, hanem még két merényletet. Azzal védekezett, "az angyal hangjai" parancsolták neki, hogy robbantsa fel a bécsi vonatot Biatorbágyon. Minden igyekezete ellenére a bíróság beszámíthatónak nyilvánította. Ausztriában hat évnyi fegyházbüntetést kapott, Magyarországon viszont előbb halálra ítélték, majd a döntést életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatták. A második világháború Matuska Szilvesztert Vácon találta. Innen szökött meg 1944 végén, amikor a szovjet csapatok megérkeztek hazánkba. Hogy ezután, mi történt vele, azt senki sem tudja.
A Matuska-ügy az 1930-as évek egyik legnagyobb sajtóeseménye volt Magyarországon. A merénylet utáni napokban a lapok tele voltak a tragédiáról szóló cikkekkel, melyekben a közvélemény döbbenete és félelme tükröződött. A korabeli újságok, mint a Pesti Hírlap vagy Az Est, kezdetben sokszor bűncselekmény helyett politikai támadásként, kommunista merényletként hivatkoztak az esetre.
Az újságok a letartóztatás utáni cikkekben már Matuska személyére fókuszáltak, és olyan kifejezésekkel illették, mint:
A sajtó a tárgyalásokról is részletesen tudósított, gyakran a férfi furcsa viselkedésére és a bíróság előtt tett zavaros vallomásaira helyezve a hangsúlyt. A lapok egyfajta "márkasztárt" csináltak belőle, és olyan nagyságok, mint Márai Sándor vagy Kosztolányi Dezső is írtak róla, bemutatva a merénylő lelkivilágát és a bűncselekmény társadalmi hatását. A Matuska-ügy a mai napig izgalomban tartja a történészeket.
Kosztolányi Dezső a Pesti Hírlapban tudósított a Matuska-perről, cikke 1934. november 7-én jelent meg. Az írót a tárgyalótermi élményei inspirálták. Részletesen leírta a vádlott viselkedését, például azt, hogy hogyan feszeng, tipeg, és hogyan emelgeti sötétkék nadrágját.
Nagy írónk "értelmes elmebetegnek" írta le Matuskát, akinek „arca hamuszürke, homloka zöldes a börtönlevegőtől” és „szeme hideglelősen lobog”.
Cikkében Kosztolányi megpróbált a bűnöző lelkébe is belelátni, és a merénylet mögött álló motivációt megfejteni.
A cikkek megtalálhatók a korabeli lapok online archívumaiban, például az Arcanum gyűjteményében.
A biatorbágyi viadukton ma már nem haladnak át vonatok, mellette új híd épült a vasúti forgalomnak. A régi, történelmi híd azonban megmaradt, és a gyalogosok, kirándulók és biciklisek számára járható. Műemlékvédelem alatt áll, és turisztikai látványosság lett. A viaduktról csodálatos kilátás nyílik a környékre, a mellette található parkban pedig emlékhelyet alakítottak ki az 1931-es tragédia áldozatainak tiszteletére.
