Vízbe fulladt egy ember az Ónodi tóban

Szombat délután tragédia történt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, az Ónodi tónál. Három barát elindult fürdőzni a kellemesen meleg, szeptemberi napon, ám a gondtalan kikapcsolódás rémálommá vált - írta a Boon.hu.

Tragédia árnyékolta be a fürdőzést - Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

A társaság egyik tagja, egy 49 éves, helyi férfi elhatározta, hogy átússza a tavat. Már majdnem sikerült neki, negyven méterre volt a túlparttól,

amikor váratlanul elmerült és többé nem jött fel felszínre.

Bekövetkezett a tragédia

Parton álló barátai döbbenten figyelték az eseményeket, de a távolság miatt képtelenek voltak segíteni. Azonnal mentőt hívtak, akik másnap délelőtt tudták kiemelni a férfi holttestét a vízből. A Neptun Mentőcsapat szonárral és búvárokkal kutatta át a tavat és végül 120 méterre a parttól, mintegy három és fél méteres mélységben találtak rá.

Bár a naptár szerint vége a nyárnak, a szakemberek szerint a szokatlanul meleg szeptemberi napok sok embert csábítanak még a vízpartra. Egy tó különösen veszélyes terep lehet ilyenkor. Számos alkalommal beszámoltunk már vízbefulladásos esetekről, amikor már esély sem volt arra, hogy megmentsék az embereket. Ezért is kérik a szakemberek, hogy a kellő biztonsági óvintézkedésekkel készüljünk a szabadstrandokra.

