Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

tragédia

Tragédia a város szívében: azt mondják, kés állt ki a halott mellkasából

A helyiek döbbenten állnak a történtek előtt. Tragédia rázta meg Pécset, holtan találtak egy férfit a város egyik utcájában.
A pécsi tragédia híre pillanatok alatt bejárta a várost, a környékbeliek pedig értetlenül állnak a történtek előtt. Sokan azt mondják, hogy békés, csendes környéken élnek, ezért is nem értik, mi történhetett – számolt be róla a Bama.hu.

Tragédia rázta meg Pécs városát, döbbenten áll a lakosság
Tragédia rázta meg Pécs városát, döbbenten áll a lakosság
Fotó: Löffler Péter/BAMA

Újabb tragédia rázta meg Pécset

Ahogy mi is megírtuk, a PMFC Stadion közelében holttestre bukkantak hétfő délután. A hír villámgyorsan elterjedt a városban, különösen azért, mert nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződéséhez, és azonnal lezárták a környéket. Kezdetben senki sem tudta, mi történhetett, de hamar kiderült, hogy bűnügyi helyszínelők érkeztek a területre. Egy sátrat is felállítottak, ami egyértelmű jele volt annak, hogy valaki meghalt. 

Idővel több részlet is kiderült, de ezek csak tovább növelték a rejtélyes eset körüli feszültséget.

A haláleset kapcsán először gyilkosságról szóltak a hírek. A Baranya Vármegyei Rendőr-Főkapitányság munkatársa, Csetényi Éva sajtóreferens elmondta: valóban találtak egy holttestet a helyszínen, de az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult, ami arra utal, hogy a rendőrök szerint nem ölték meg az illetőt. 

A lakók azonban aggódnak, sokan értetlenül állnak a történtek előtt. 

Egy járókelő bukkant rá a bokorban fekvő férfira, aki feltételezhetően hajléktalan lehetett. A városi szóbeszéd szerint egy kés a mellkasából állt ki. Az Országos Mentőszolgálat is megerősítette a halálesetet: munkatársaik a helyszínen egy ember halálának tényét állapították meg, de ennél többet nem közöltek.

Sokkolta a lakókat a tragédia: békés környéken történt a haláleset

A Bama.hu munkatársai kedden ismét visszatértek a helyszínre, hogy további részleteket tudjanak meg a tragédiáról. A rendőrségi jelenlétnek ekkorra már alig maradt nyoma. Csupán néhány eldobott zacskó és gumikesztyű utalt arra, hogy előző nap ott helyszíneltek. A környék lakói értetlenül fogadják a történteket. Két helybélivel is sikerült beszélniük, akik egybehangzóan azt állították: 

azon a részen eddig nem volt jellemző a balhé, hajléktalanokkal sem találkoztak gyakran. 

Felidézték, hogy korábban a garázsok mögött működött egy kisebb búvóhely, de azt már felszámolták. Mindketten furcsának találták a haláleset körülményeit, és elmondásuk szerint ők is ugyarról a szóbeszédről hallottak, 

miszerint egy kés állt ki a férfi mellkasából. 

Nem ez az első eset, ami mostanában megrázta a városban élőket. Nemrég a NAV munkatársa a munkahelyén, saját szolgálati fegyverével lett öngyilkos. Részletek az Origo.hu cikkében.

 

 

