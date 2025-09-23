Megrázó tragédia Szegeden, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

A Bors számolt be a szegedi tűzesetről, ami a Tisza-parti város üdülőövezetében tört ki. A tragédia során két egymás melletti melléképület kigyulladt, sajnálatos módon a baleset emberéletet is követelt.

A tragédia során a tűzoltóknak nem sikerült a férfi életét megmenteni

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

A tragédia részletei

A két fából készült melléképületet műhelyként használták, és egyelőre nem zárható ki, hogy a tüzet hegesztés okozhatta. A kigyulladt épületek egyike mellett egy 60 év körüli férfi feküdt magatehetetlenül. A baleset helyszínére először a tűzoltók érkeztek ki, ők fedezték fel a földön fekvő férfit. Még a mentők megérkezése előtt azonnal megkezdték az újraélesztését. Sajnos, nem jártak sikerrel.

Mindkét épületnél eloltották a tüzet, az egyikből még egy gázpalackot is kimenekítettek, nehogy felrobbanjon.

