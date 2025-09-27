Megszólalt a Sallai Nóra tragédiáját okozó sofőr édesapja

Napra pontosan egy éve történt az Alsónémedit gyászos hírbe hozó tragédia. Sallai Nóra, a Jóban Rosszban egykori sztárja kisfiával indult hazafelé, amikor egy BMW beléjük rohant. A karambol részletei szívszorítóak, ugyanis a színésznő életveszélyesen megsérült, ötéves kisfiát azonban hiába próbálták megmenteni az orvosok – írja a Borsonline.hu.

Egy éve történt a tragédia

Fotó: TV2

Az évfordulón mécsesek és virágok emlékeztetnek a tragédia helyszínére, ahol ma is megállnak az arra járók, hogy tiszteletüket tegyék a kisfiú emléke előtt. Sallai Nóra balesete egy egész országot megrendített, és a mai napig fájó sebeket hagyott maga után.

A tragédia sokak életét változtatta meg

A BMW-t egy 29 éves férfi vezette és mellette ült az autó tulajdonosa. Közülük ő sérült meg, lába több helyen eltört, azóta is fém rögzíti a csontokat. A sérült édesapja is nyilatkozott a történtekről és elmondta:

A fiúk nem ártani indultak el, de gyorsan hajtottak és ebből tragédia lett. Ezzel a tudattal kell tovább élniük."

A hozzátartozó azt is elmondta, hogy vallásos családként rendszeresen imádkoznak Nóra kisfiáért és a színésznőért is.

A BMW sofőrje jelenleg Erdélyben él, igyekszik normális életet folytatni, építkezik és gondoskodik a családjáról. Ugyanakkor elárulta, hogy hosszú ideig rémálmok gyötörték és pszichológushoz is fordult. Az autó tulajdonosa pedig Alsónémediben dolgozik családjával, szorgalmát senki sem vitatja, de a baleset óta ő sem a régi.

A Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, Nisóczi József Levente megerősítette, hogy az ügyben még folyik a nyomozás, vádat egyelőre nem emeltek, mert további tanúmeghallgatásokra és szakértői véleményekre van szükség.

A tragédia tehát jogilag még nem zárult le, és hamarosan Sallai Nóra és a balesetet okozók is találkozhatnak újra személyesen, de az érintett családok számára már örökre lezárhatatlan marad ez az esemény. Egy év után minden mécses, minden virág és minden könny ugyanazt a fájdalmat idézi fel.