traktor

Stílusosan feszített a traktorral, ám a rendőrség nem volt mókás kedvében

1 órája
A traktoros bulinak rendőrségi beavatkozás lett a vége. Úgy néz ki, nem mindenki szerint jópofa traktorral menőzni.
Hétfő reggel nem mindennapi látványra kelt fel a nap Almáskaráson. Egy férfi óriási kerti traktorral bumlizott a közutakon – írta meg a Beol.hu oldalán is olvashatjuk.

A traktorral magára vonta a figyelmet, rendőri intézkedés lett az ügyből.
A traktorral vonta magára a figyelmet, rendőri intézkedés lett az ügyből
Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

 

A traktorral közlekedő férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel

A rendőrség engedély nélküli vezetés miatt a férfit őrizetbe vette, ráadásul a kalandvágyó főszereplő ezúttal nem úszta meg könnyedén: gyorsított eljárásban három napon belül a bíróság elé fog kerülni. 

A traktorok meglehetősen veszélyes járművek, ezért mindenkit óva intünk a felelőtlen járművezetéstől, valamint gyalogosként is fokozott figyelmet igényelnek. Az alábbi cikk útmutatást ad, hogy mire érdemes odafigyelni traktorközelben. 

 

