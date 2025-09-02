Stílusosan feszített a traktorral, ám a rendőrség nem volt mókás kedvében

Hétfő reggel nem mindennapi látványra kelt fel a nap Almáskaráson. Egy férfi óriási kerti traktorral bumlizott a közutakon – írta meg a Beol.hu oldalán is olvashatjuk.

A traktorral vonta magára a figyelmet, rendőri intézkedés lett az ügyből

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A traktorral közlekedő férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel

A rendőrség engedély nélküli vezetés miatt a férfit őrizetbe vette, ráadásul a kalandvágyó főszereplő ezúttal nem úszta meg könnyedén: gyorsított eljárásban három napon belül a bíróság elé fog kerülni.

A traktorok meglehetősen veszélyes járművek, ezért mindenkit óva intünk a felelőtlen járművezetéstől, valamint gyalogosként is fokozott figyelmet igényelnek. Az alábbi cikk útmutatást ad, hogy mire érdemes odafigyelni traktorközelben.