Szakadékba zuhant egy túrázó a Börzsönyben

Rémisztő pillanatokat élt át egy túrázó a hétvégén a Börzsönyben. A férfi szombat este egy meredek szakaszon vesztette el az egyensúlyát és a bejelentés szerint egyenesen a szakadékba zuhant. Azonnal riasztották a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat csapatát, akik villámgyorsan a helyszínre indultak - írta a Nool.hu.

Hegyimentők segítettek a bajba jutott túrázó férfin

Fotó: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat / Facebook

A mentés közben hamar kiderült, hogy a helyzet szerencsére nem annyira drámai: a túrázó nem a mélybe zuhant, hanem legurult egy meredek domboldalon, így megúszta kisebb sérülésekkel. A helyszín így sem volt veszélytelen, a hegyimentők a Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság embereivel együtt dolgoztak, hogy a férfi biztonságosan hordágyra kerüljön és megkapja a szükséges ellátást.

A túrázó megúszta a balesetet

Speciális kötéltechnikai mentésre nem volt szükség, a történet így is jól mutatja, hogy a hegyekben minden perc számít és egy rossz lépés könnyen bajba sodorhatja a túrázókat.

A Börzsöny varázslatos szépsége is sokakat vonz hétvégente, de a természet erejét sosem szabad alábecsülni. A mostani eset szerencsésen végződött, de az egy hete eltűnt fiatal nőről még semmit sem tudni, aki a Pilisbe ment kirándulni.