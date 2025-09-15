Mindenét elveszítette reggelre egy magyar család

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy 60 négyzetméteres melléképület tetőszerkezete a milotai Vörösmarty utcában. Az épület egy 100 négyzetméteres családi ház mögött volt. A tűz a főépületet sem hagyta érintetlenül-írta meg a Szon.hu.

A tűz nem kegyelmezett a családi háznak

Fotó: MW

A család ház tetejét is elérték a lángok. A mátészalkai és a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók először megakadályozták a tűz továbbterjedését három vízsugárral, és oltani kezdték a lángokat. A tetőszerkezetet is meg kellett bontani.

A tűz mérhetetlen pusztítást okozott, a családi ház lakhatatlanná vált

A családnak van hol laknia, a rokonaiknál húzták meg magukat, mert a házukba nem térhettek vissza.

Hasonló tragikus baleset történt Nógrád vármegyében is. Mérhetetlenül tombolt a tűz egy család házánál, még a kocsibeállót sem kímélte. Szerencsére a tűz idején senki sem volt otthon, a cicákat pedig a tűzoltók hősiesen kimentették. Ez a nógrádi család sem térhetett haza, a tűz mérhetetlen pusztítást okozott az otthonukban.



