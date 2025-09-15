Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

katasztrófavédelem

Mindenét elveszítette reggelre egy magyar család

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy család milotai házának melléképülete teljesen kiégett. A tűz a főépületre is átterjedt, ami miatt a család otthona lakhatatlanná vált.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy 60 négyzetméteres melléképület tetőszerkezete a milotai Vörösmarty utcában. Az épület egy 100 négyzetméteres családi ház mögött volt. A tűz a főépületet sem hagyta érintetlenül-írta meg a Szon.hu.

A tűz nem kegyelmezett a családi háznak
Fotó: MW

A család ház tetejét is elérték a lángok. A mátészalkai és a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók először megakadályozták a tűz továbbterjedését három vízsugárral, és oltani kezdték a lángokat. A tetőszerkezetet is meg kellett bontani. 

A tűz mérhetetlen pusztítást okozott, a családi ház lakhatatlanná vált

A családnak van hol laknia, a rokonaiknál húzták meg magukat, mert a házukba nem térhettek vissza. 

Hasonló tragikus baleset történt Nógrád vármegyében is. Mérhetetlenül tombolt a tűz egy család házánál, még a kocsibeállót sem kímélte. Szerencsére a tűz idején senki sem volt otthon, a cicákat pedig a tűzoltók hősiesen kimentették. Ez a nógrádi család sem térhetett haza, a tűz mérhetetlen pusztítást okozott az otthonukban.


 

 

