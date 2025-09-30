Babával karjában menekült a tűzből az anya

Egy babakocsiban alszik a négyhónapos kisfiú a tokodi kertben, körülötte rokon gyerekek játszanak – idilli látvány. Ám emögött súlyos trauma áll: a kisbaba kedd éjjel az édesanyja karjában menekült a pusztító lángok elől, amikor otthonuk leégett. A tokodi háztűz károsultjai jelenleg rokonoknál kaptak menedéket, de a jövőjük még bizonytalan - írta a Kemma.hu.
Beatrix és családja pokoli órákon van túl: szeptember 30-án hajnali fél kettőkor a
szemük láttára égett le az otthonuk.
A tűz rendkívül gyorsan terjedt a kis házban, a család életveszélybe került.
A 11 éves fiam ágya mellett gyulladt ki a tűz. Ezután pillanatok alatt terjedt tovább. Olyan hirtelen történt, hogy gyakorlatilag csak a gyerekeket – és egy telefont – mentettünk ki. A babával a karomon rohantam ki az ajtón. Majd vissza, a 11 éves fiamért a szobába. Úgy ugrottam be érte. A talpamat meg is égette a tűz”
– nyilatkozta az anya.
A nagyobbik fiúnak az oldala égett meg, az esztergomi kórházban ellátták és kötéssel fedték a sérülést. A négy hónapos kisbaba szerencsére sértetlen maradt.
A család rokona, akinél most laknak, elmondta, hogy a helyszínen nagy segítség lenne olyan ember, aki a romok eltakarításában, a sitt, a törmelék és az elektromos hulladék elszállításában tudna segíteni.
A kár több millió forintra tehető, a helyreállításhoz pedig azonnali szükség van fagerendára, mészre és cementre. A családnak ezen túlmenően...
A pénzadomány is jól jön – fejtette ki a családnak menedéket nyújtó rokon.
Aki segíteni szeretne, a Tokod-Üveggyári Védőnői szolgálatnál jelentkezhet a 06-30/572-2582-es telefonszámon.
A családi ház leégése után semmijük sem maradt.
Bennégett az összes bútorunk, a mosógépünk. A szárítógépet meg sem találtuk, úgy szétégett. A pénzünk, bankkártyánk, irataink, a gyerek tanszerei, táskája, ruháink – minden odalett. Egy telefont sikerült kihozni - azon tartjuk a kapcsolatot mindenkivel. Nem tudom, a sors miért ilyen kegyetlen: két hónapja halt meg a kisbaba édesanyja, a férjem lánya. Embóliában. A kicsit magunkhoz vettük. Az anyát nemrég temettük el, több százezer forint volt. És most ez is."
– nyilatkozta Beatrix.
Az esetet követően a helyi Facebook-csoportokban, többek között a területi védőnő kezdeményezésére is, azonnal több adománygyűjtő felhívás indult. Már érkeztek ruhák, tápszerek és babakocsi a kis családnak. A segítség azonban folyamatosan szükséges, mivel a lángok teljesen felemésztették az otthonukat.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz keletkezésének okait jelenleg tűzvizsgálati hatósági eljárás keretében vizsgálják. A mentőszolgálat megerősítette, hogy az éjszaka folyamán két embert, köztük egy gyermeket, égési sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
