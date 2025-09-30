Babával karjában menekült a tűzből az anya

Egy babakocsiban alszik a négyhónapos kisfiú a tokodi kertben, körülötte rokon gyerekek játszanak – idilli látvány. Ám emögött súlyos trauma áll: a kisbaba kedd éjjel az édesanyja karjában menekült a pusztító lángok elől, amikor otthonuk leégett. A tokodi háztűz károsultjai jelenleg rokonoknál kaptak menedéket, de a jövőjük még bizonytalan - írta a Kemma.hu.

Szinte mindenük megsemmisült a tűzben

Fotó: kemma.hu/beküldött

A tűz miatt mindenüket elvesztették

Beatrix és családja pokoli órákon van túl: szeptember 30-án hajnali fél kettőkor a

szemük láttára égett le az otthonuk.

A tűz rendkívül gyorsan terjedt a kis házban, a család életveszélybe került.

A 11 éves fiam ágya mellett gyulladt ki a tűz. Ezután pillanatok alatt terjedt tovább. Olyan hirtelen történt, hogy gyakorlatilag csak a gyerekeket – és egy telefont – mentettünk ki. A babával a karomon rohantam ki az ajtón. Majd vissza, a 11 éves fiamért a szobába. Úgy ugrottam be érte. A talpamat meg is égette a tűz”

– nyilatkozta az anya.

Adományba kapott babakocsiban békésen alszik a kisbaba

Fotó: kemma.hu/beküldött

A nagyobbik fiúnak az oldala égett meg, az esztergomi kórházban ellátták és kötéssel fedték a sérülést. A négy hónapos kisbaba szerencsére sértetlen maradt.

Listába szedték, mire lehet szükségük

A család rokona, akinél most laknak, elmondta, hogy a helyszínen nagy segítség lenne olyan ember, aki a romok eltakarításában, a sitt, a törmelék és az elektromos hulladék elszállításában tudna segíteni.

A kár több millió forintra tehető, a helyreállításhoz pedig azonnali szükség van fagerendára, mészre és cementre. A családnak ezen túlmenően...

tartós élelmiszerre,

bébiételre,

pelenkára,

a kisfiúnak iskolatáskára,

ruhákra,

cipőkre,

az asszonynak női S/M méretű ruhákra.

40-41-es férfi és női cipőkre lenne szüksége.

A pénzadomány is jól jön – fejtette ki a családnak menedéket nyújtó rokon.

Aki segíteni szeretne, a Tokod-Üveggyári Védőnői szolgálatnál jelentkezhet a 06-30/572-2582-es telefonszámon.

Tragédiák sora érte a családot

A családi ház leégése után semmijük sem maradt.

Bennégett az összes bútorunk, a mosógépünk. A szárítógépet meg sem találtuk, úgy szétégett. A pénzünk, bankkártyánk, irataink, a gyerek tanszerei, táskája, ruháink – minden odalett. Egy telefont sikerült kihozni - azon tartjuk a kapcsolatot mindenkivel. Nem tudom, a sors miért ilyen kegyetlen: két hónapja halt meg a kisbaba édesanyja, a férjem lánya. Embóliában. A kicsit magunkhoz vettük. Az anyát nemrég temettük el, több százezer forint volt. És most ez is."

– nyilatkozta Beatrix.