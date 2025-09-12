Horror a Balatonnál: ketten haltak meg a tűzben

A katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletéhez pénteken, hajnali egy óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Balatonfüreden, a Régitemető utcában, egy családi házban tűz ütött ki. A száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, valamint a ház előtti füves terület és egy fa égett - írta a Katasztrofavedelem.hu.

Kigyulladt egy családi ház Balatonfüreden, A tűzoltók több, mint egy órán át oltották a tüzet

Fotó: Jen Theodore / Unsplash

Eddig ismeretlen a tűz oka

A házban két gázpalack is felrobbant, egy harmadikat a tűzoltók időben ki tudtak vinni, megelőzve ezzel egy újabb robbanást. Az épület tetejének egy része beomlott,

és a tűzoltók az oltás közben a törmelék alatt találták meg a lakókat: egy hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt.

Egyikőjük életét sem tudták már megmenteni. A tűzoltók munkáját jelentősen nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomok halmozódtak fel, és a házat sűrű növényzet vette körül. Az egységek több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén. Hogy a tüzet mi okozta, egyelőre nem lehet tudni, a katasztrófavédők az tűzvizsgálatot indítottak.

A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a házak és az udvarok rendben tartása nemcsak esztétikai, hanem tűzvédelmi szempontból is kiemelten fontos, hiszen a sok lom és a sűrű növényzet gyorsítja a tűz terjedését és mérgező füstöt eredményezhet.

Márciusban történt hasonló egy kéleshalmi háznál, ez is halálos lett. Cikkünkben felhívtuk a figyelmet a füstérzékelők fontosságára.