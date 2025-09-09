Hatalmas tűz pusztított a raktárépületben, egy embert kórházba kellett szállítani – videó

Egy 2400 négyzetméter alapterületű, műanyag termékeket tároló raktárépület gyulladt ki és égett teljes terjedelmében hétfőn este. Mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A helyszínen katasztrófavédelmi mobil labor is a dolgozott – olvasható a katasztrófavédelem közleményében, amelyet a Beol.hu szemlézett.

Tűz Mezőhegyesen, több ezer négyzetméteren pusztítottak a lángok Fotó: olvasói fotó

Példás összefogás a tűz megfékezéséért

Az oltási munkálatokban mintegy hatvan hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltó dolgozott. Információk szerint a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén átmenetileg nem volt áram, egy embert pedig füstmérgezés miatt kórházba vittek. A katasztrófavédelmi mobil labor nem mutatott ki olyan értéket, amely közvetlenül veszélyt jelentett volna a környék lakosságára.

A helyszínen jelenleg a tűzoltók a káreseménnyel kapcsolatos utómunkálatokat végzik, és tart a tűzvizsgálati eljárás is.

