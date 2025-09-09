Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

tűz

Hatalmas tűz pusztított a raktárépületben, egy embert kórházba kellett szállítani – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal. A tűz egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépületben pusztított, raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzMezőhegyesentűzoltókraklaptűzesetraktártűz

Egy 2400 négyzetméter alapterületű, műanyag termékeket tároló raktárépület gyulladt ki és égett teljes terjedelmében hétfőn este. Mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak Mezőhegyesen. A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a tótkomlósi önkormányzati és a battonyai önkéntes tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A helyszínen katasztrófavédelmi mobil labor is a dolgozott – olvasható a katasztrófavédelem közleményében, amelyet a Beol.hu szemlézett.

tűz
Tűz Mezőhegyesen, több ezer négyzetméteren pusztítottak a lángok Fotó: olvasói fotó

Példás összefogás a tűz megfékezéséért

Az oltási munkálatokban mintegy hatvan hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltó dolgozott. Információk szerint a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén átmenetileg nem volt áram, egy embert pedig füstmérgezés miatt kórházba vittek. A katasztrófavédelmi mobil labor nem mutatott ki olyan értéket, amely közvetlenül veszélyt jelentett volna a környék lakosságára.

A helyszínen jelenleg a tűzoltók a káreseménnyel kapcsolatos utómunkálatokat végzik, és tart a tűzvizsgálati eljárás is.

Meghalt egy ember Borsodban, amikor leégett a lakhelye, egy korábbi vendéglátóhely. Mozgásában korlátozott férfi vesztette életét az épülettűzben.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!