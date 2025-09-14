Hírlevél

Rendkívüli

Százezrek az utcán: Elon Musk is felszólalt a hatalmas londoni tüntetésen

kolóniaház

Társasházért küzdenek a tűzoltók - fotókkal, videóval

Lángok martaléka lett egy négylakásos épület Salgótarjánban, ahol vasárnap délután tűz keletkezett. A tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak, miután a lángok átterjedtek a ház tetőszerkezetére is.
kolóniaházlángépülettűztetőföldszint

Vasárnap délután tűz keletkezett egy négylakásos lakóházban a Salgótarjáni Acélgyári úton. A helyszínre riasztott tűzoltók most is oltják a lángokat a nógrádi vármegyeszékhelyen.

Tűz ütött ki egy társasházban, a tűzoltók továbbra is harcolnak érte.
Tűz ütött ki egy társasházban, a tűzoltók továbbra is küzdenek a lángokkal
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

Egy kolóniaház földszintjén ütött ki tűz

Vasárnap délután tűz ütött ki egy négylakásos lakóházban Salgótarjánban, az Acélgyári úton. A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűz egy földszinti, lakatlan lakást érintett, ám a lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is. A salgótarjáni tűzoltók a helyszínen oltják a tüzet és megbontották a tetőt, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

A galéria megtekintéséhez kattintsanak ide.

 

