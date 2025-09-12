Kiderült, mi okozta a nagy diósgyőri tűzvészt

Csütörtök éjjel Miskolc Diósgyőr városrészébe riasztották a tűzoltókat, miután egy Kondor Béla utcai bérház egyik lakásában tűz keletkezett. A lángok gyorsan terjedtek, percek alatt teljesen kiégett az ingatlan. A riadalom miatt az egész háznak az utcára kellett kivonulnia, miközben a tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoztak - írta meg a Boon.hu

Tűz Miskolcon: a tűzoltók több egysége vonult az esethez, leégett az egész sorház

Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Ez volt a tűz oka

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Dojcsák Dávid közölte, hogy a miskolci és a diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult a helyszínre, a beavatkozást pedig a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók létrasugárral, valamint az épületen belül egy vízsugárral fékezték meg a lángokat, amelyeket 23 óra körül sikerült eloltani. Az épületből tizennyolc embernek kellett kimenkülnie, az érintett lakás két lakóját pedig a mentők látták el.

A szóvivő tájékoztatása szerint a tüzet elektromos meghibásodás okozta.

Volt, aki átaludta az eseményeket

A szemközti ház egyik lakója arról számolt be, hogy először egy hirtelen felvillanó fényre figyelt fel. Elmondása szerint legalább hat tűzoltóautó vonult a helyszínre, akkorára csaptak fel a lángok. Az érintett lépcsőház lakóit megafonon keresztül szólították fel arra, hogy hagyják el az otthonaikat, és menjenek az utcára. Egy másik lépcsőház lakója csak ma reggel tudta meg, mi történt, mert olyan mélyen aludt, hogy semmit sem vett észre az éjszakai eseményekből, pedig hálószobájának ablaka közvetlenül a lángoló erkélyre, valamint arra a parkolóra és zöldterületre néz, ahova a létrás tűzoltóautók villogó fényekkel érkeztek. Elmondása szerint maga sem érti, hogyan lehetséges, hogy sem a fények, sem a zaj, sem pedig a megafon hangja nem ébresztette fel. A helyszínen felújítási munkálatok zajlanak, a külső szigetelést cserélik, így még azt is meg kell vizsgálni, hogy a tűz milyen kárt okozott a munkásoknak a már felhelyezett elemekben.

