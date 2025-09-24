Ismeretlen eredetű holttest került elő a romok alól, a rendőrség tanácstalan

Brutális tűzeset történt Kisbéren, teljesen leégett egy családi ház. A romok alatt a hatóságok egy ismeretlen holttestet találtak - írta meg a Kemma.hu.

A tűzben elhunyt férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani (képünk csupán illusztráció)

Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat

A holttest olyan súlyosan összeégett, hogy azonosítása komoly kihívást jelent a szakértőknek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság körözést adott ki az azonosítatlan holttest ügyében. A hatóságok a lakossághoz fordultak a férfi kilétének tisztázásához.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának korábbi közlése szerint a tűz Újszőlő dűlőnél keletkezett. Teljesen lángba borult a mindössze tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott épület.

Három tűzoltóegység érkezett a tűz helyszínére

A hivatásos tűzoltók a lángokat gyorsan eloltották. A hatóságok még mindig vizsgálják a tűz keletkezésének okát, azon dolgoznak, hogy feltárják a szörnyű baleset körülményeit.

