Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Ismeretlen eredetű holttest került elő a romok alól, a rendőrség tanácstalan

Vasárnap este szörnyű tragédia történt Kisbéren. A tomboló tűz nem kímélte az aprócska családi házat. A tűzoltók egy megégett holttestre bukkantak a tűzeset helyszínén, amelyet nem tudtak azonosítani.
háztűzKisbérismeretlen holttesttragédia

Brutális tűzeset történt Kisbéren, teljesen leégett egy családi ház. A romok alatt a hatóságok egy ismeretlen holttestet találtak - írta meg a Kemma.hu.

orosz–ukrán háború, oroszukránháború, Ukrajna, Oroszország, háború, 2025.09.18., Nyizsin, 2025. szeptember 15. Az ukrán állami vészhelyzeti szolgálat felvételén tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésén egy orosz légitámadás után az észak-ukrajnai Nyizsinben 2025. szeptember 15-én. Az oltási munkálatok közben négy tűzoltó megsebesült. MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat
A tűzben elhunyt férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani (képünk csupán illusztráció)
Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat

A holttest olyan súlyosan összeégett, hogy azonosítása komoly kihívást jelent a szakértőknek. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság körözést adott ki az azonosítatlan holttest ügyében. A hatóságok a lakossághoz fordultak a férfi kilétének tisztázásához.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának korábbi közlése szerint a tűz Újszőlő dűlőnél keletkezett. Teljesen lángba borult a mindössze tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott épület. 

Három tűzoltóegység érkezett a tűz helyszínére

A hivatásos tűzoltók a lángokat gyorsan eloltották. A hatóságok még mindig vizsgálják a tűz keletkezésének okát, azon dolgoznak, hogy feltárják a szörnyű baleset körülményeit.

Brutális tűz tombolt a Balatonnál, leégett egy családi ház. A tűzoltók több mint egy óráig dolgoztak a lángok megfékezésén, azonban az épületben tartózkodó két embert már nem sikerült megmenteni.

 

