Hatalmasra csaptak a lángok Budapesten

Kigyulladt egy hibrid autó egy zuglói mélygarázs hétfőn. A tűzoltók rohantak a helyszínre.
A hivatásos budapesti tűzoltók nagy erővel harcoltak a lángok ellen egy budapesti mélygarázsban. A Dózsa György úti esetről a Borsonline.hu számolt be.

A tűzoltók a helyzet magaslatán voltak, senki nem sérült meg
Fotó: MW

Megfékezték a hatalmas lángokat a tűzoltók 

A lángokat sikeresen eloltották, az autót áramtalanították, az ideiglenesen lezárt mélygarázst átszellőztették. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a rajok mankókerek segítségével vitték fel a kocsit a mélygarázsból, és visszahűtötték. 

A napokban lángra kapott egy neves budai étterem is. A Déryné oltása nem ment egykönnyen, a tűzoltóknak erősítést kellett hívniuk.

 

