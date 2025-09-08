Hatalmasra csaptak a lángok Budapesten

A hivatásos budapesti tűzoltók nagy erővel harcoltak a lángok ellen egy budapesti mélygarázsban. A Dózsa György úti esetről a Borsonline.hu számolt be.

A tűzoltók a helyzet magaslatán voltak, senki nem sérült meg

Fotó: MW

Megfékezték a hatalmas lángokat a tűzoltók

A lángokat sikeresen eloltották, az autót áramtalanították, az ideiglenesen lezárt mélygarázst átszellőztették. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a rajok mankókerek segítségével vitték fel a kocsit a mélygarázsból, és visszahűtötték.

A napokban lángra kapott egy neves budai étterem is. A Déryné oltása nem ment egykönnyen, a tűzoltóknak erősítést kellett hívniuk.