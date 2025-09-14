Egymás kezét fogva ugrott ki a kilencedikről a budapesti testvérpár

Hírlevél

Harminckét éve ezen a napon, szeptember 14-én hajnalban hatalmas robbanás rázta meg Békásmegyert. Hét ember meghalt, köztük egy teljes család. Két testvér a kilencedikről ugrott ki, tízen pedig megsérültek. A Jós utca 8. szám alatti tízemeletes panelház felső szintjein három egymást követő detonáció is történt. Az ország egyik legnagyobb katasztrófája ma is hullámokat vet a túlélők emlékeiben.
Egyre élesebben szólt a közeledő tűzoltóautó szirénája, de a dermesztő gyermeksikolynál nem volt hangosabb: „Égnek a szüleink! Égnek a szüleink! Segítsetek emberek! Ugorjunk, talán akkor megússzuk!" - hallatszott. Két ikertestvér – a 16 éves Hegyi Tamás és Dalma – a mélybe vetette magát. Szemtanúk szerint a ruhájuk már lángolt, amikor kilenc emelet magasból a földre zuhantak. A két testvér együtt ugrott ki, mindketten azonnal szörnyethaltak, miközben szüleik az égő lakásban lelték a halálukat. Azt mondják, fogták egymás kezét...

Innen ugrott ki a Hegyi testvérpár a halálba
Eloltották a tüzet a békásmegyeri lakótelepen. Innen ugrott ki a Hegyi testvérpár a halálba
Fotó: Ilovszky Béla/MTI

Két lakás homlokzati része teljesen lerobbant, a törmelék a ház előtt parkoló autókra zuhant. A tízemeletes ház tetejéből lángcsóvák csaptak ki, a környéken ablakok törtek be, a levegőt üvegszilánkok és égő törmelék borította. Közel 250 ember menekült pizsamában, szikraesőben és üvegcserepeken átgázolva az utcára – írta le szemléletesen az eseményt és a robbanást követő pánikhangulatot a Magyar Nemzet tudósítója, akinek a cikke másnap, 1993. szeptember 15-én jelent meg a napilap hasábjain.

A robbanás akkora erejű volt, hogy a panelház felső öt emelete, vagyis a hatodiktól a tizedikig gyakorlatilag megsemmisült. 

A kilencedik emeleten több lakás egymásra omlott, akárcsak egy rosszul épített kártyavár.

Három robbanás is volt egymás után

Szemtanúk három detonációról számoltak be. Az első robbanás után két kisebb is történt. A vizsgálatok szerint a pusztítást nem gázrobbanás okozta: 

a lakásban felhalmozott robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök válthatták ki a tragédiát. 

A környéken 200 autó megrongálódott, a repeszek még több mint 300 méterre is károkat okoztak. Szentendrén is hallották a hatalmas robbanás hangját.

Az előzmények: figyelmeztető jelek

A vizsgálat során kiderült: a detonációk középpontjában a kilencedik emeleten élő Mádi Lajos állt. A skizofréniával kezelt férfi régóta halmozott fel veszélyes anyagokat a lakásában, és időnként akkumulátorokat is hazavitt. Szomszédai gyakran érezték a vegyszerszagot, és többen bejelentést is tettek a rendőrségen egy évvel a robbanás előtt, de semmi sem történt. A rendőrök nem intézkedtek a férfi ellen. A Jós utcai panelház lakói tartottak Mádi Lajostól, mert az agresszív ember még az egyik szomszédját, egy idős asszonyt is halálosan megfenyegetett. 

1993. szeptember 13-án este a férfi kidobott egy petárdát az ablakon.

A robbanást több lakó is hallotta, de nem tulajdonítottak neki nagy lehetőséget. A szomszédja elmondása szerint ekkor hangosan kezdte el hallgatni a „Wonderful Life” című dalt. 

Innen ugrott ki a Hegyi testvérpár a halálba
A békásmegyeri lakótelepen lévő Jós utca 8, ahol 1993. szeptember 14-én hajnalban robbanás történt
Fotó: Ilovszky Béla/MTI

Két testvér ugrott ki és öten halálra égtek, de sokan megmenekültek

Az első robbanást a mosógépben tárolt pirotechnikai anyag felrobbanása okozhatta hajnali 4-kor, 

a másodikat és harmadikat pedig vélhetően az 30 kg-nyi TNT, amit a férfi a nappalijában tartott. Ő sem élte túl, de Mádi Lajossal együtt az édesanyja is meghalt ezen a tragikus őszi hajnalon. Hét halálos áldozatról és tíz sérültről szóltak a hírek.

A helyszínre közel 100 tűzoltó vonult ki 30 tűzoltóautóval. Még ennek a sok szakembernek is két órájába telt az utolsó tűzfészkig minden parazsat eloltani. 

Amíg ők a tűzzel küzdöttek, a lakókat a közeli iskolába menekítették, ahol a Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt önkéntesei segíttek nekik. 

A sokkos állapotban lévő embereknek teát és ételt osztottak. 

Órási lelki teher, jelentős anyagi kár

A tűzoltás során keletkezett vízkár több lakásban még a detonációnál is nagyobb pusztítást végzett. A szakértők a kár nagyságát 250 millió forintra becsülték, ami elképesztően sok pénznek számított akkoriban.

A kormány a tragédia után közleményben fejezte ki megrendülését. Antall József miniszterelnök részvétét fejezte ki a halálos áldozatok rokonainak és utasította a hatóságokat a körülmények gyors feltárására. A Hungária Biztosító Rt. százezer forintos előleget folyósított az érintetteknek. A Belügyminisztérium és a Népjóléti Minisztérium összesen három és félmillió forintos támogatást különített el, az önkormányzat pedig tízezer forintos gyorssegélyt juttatott minden lakónak.

Hosszú távú következmények

A robbanás után 210 embernek ideiglenes szállásokon kellett elhelyezkednie. 

Tizennégy lakás teljesen lakhatatlanná vált, az épület több emeletét szerkezetileg is vissza kellett bontani.

A Jós utca 8. számú épületet azóta helyreállították, laknak is benne. A homlokzati hőszigetelés hiánya viszont ma is árulkodik a tragédiáról. 

A Hegyi testvérek emlékére emléktábla készült, amit a Kelta utcai iskola falára helyeztek ki.

A katasztrófa rávilágított a közbiztonság és a tűzvédelem hiányosságaira, hiszen a környéken akkoriban nem működött tűzoltólaktanya.

A békásmegyeri robbanás nemcsak hét ember életét követelte, hanem egész családokat tett tönkre. Volt, aki egy élet munkáját, szó szerint mindenét elvesztette 1993. szeptember 14-én egy szempillantás alatt. Több embernek is megsemmisült az otthona egy őrült miatt.

Aznap az Esti Egyenleget Frei Tamás vezette. Több neves riporter, köztük Kakuk György és Keleti Andrea is ezen a történeten dolgozott. Mindent részletesen elmondtak, amit akkor, aznap este tudtak. Ha felvételt is szeretne látni a békásmegyeri robbanásról, ezt a videót ne hagyja ki, igazi időutazásban lesz része:

 

