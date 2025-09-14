Egymás kezét fogva ugrott ki a kilencedikről a budapesti testvérpár

Egyre élesebben szólt a közeledő tűzoltóautó szirénája, de a dermesztő gyermeksikolynál nem volt hangosabb: „Égnek a szüleink! Égnek a szüleink! Segítsetek emberek! Ugorjunk, talán akkor megússzuk!" - hallatszott. Két ikertestvér – a 16 éves Hegyi Tamás és Dalma – a mélybe vetette magát. Szemtanúk szerint a ruhájuk már lángolt, amikor kilenc emelet magasból a földre zuhantak. A két testvér együtt ugrott ki, mindketten azonnal szörnyethaltak, miközben szüleik az égő lakásban lelték a halálukat. Azt mondják, fogták egymás kezét...
Két lakás homlokzati része teljesen lerobbant, a törmelék a ház előtt parkoló autókra zuhant. A tízemeletes ház tetejéből lángcsóvák csaptak ki, a környéken ablakok törtek be, a levegőt üvegszilánkok és égő törmelék borította. Közel 250 ember menekült pizsamában, szikraesőben és üvegcserepeken átgázolva az utcára – írta le szemléletesen az eseményt és a robbanást követő pánikhangulatot a Magyar Nemzet tudósítója, akinek a cikke másnap, 1993. szeptember 15-én jelent meg a napilap hasábjain.
A robbanás akkora erejű volt, hogy a panelház felső öt emelete, vagyis a hatodiktól a tizedikig gyakorlatilag megsemmisült.
A kilencedik emeleten több lakás egymásra omlott, akárcsak egy rosszul épített kártyavár.
Szemtanúk három detonációról számoltak be. Az első robbanás után két kisebb is történt. A vizsgálatok szerint a pusztítást nem gázrobbanás okozta:
a lakásban felhalmozott robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök válthatták ki a tragédiát.
A környéken 200 autó megrongálódott, a repeszek még több mint 300 méterre is károkat okoztak. Szentendrén is hallották a hatalmas robbanás hangját.
A vizsgálat során kiderült: a detonációk középpontjában a kilencedik emeleten élő Mádi Lajos állt. A skizofréniával kezelt férfi régóta halmozott fel veszélyes anyagokat a lakásában, és időnként akkumulátorokat is hazavitt. Szomszédai gyakran érezték a vegyszerszagot, és többen bejelentést is tettek a rendőrségen egy évvel a robbanás előtt, de semmi sem történt. A rendőrök nem intézkedtek a férfi ellen. A Jós utcai panelház lakói tartottak Mádi Lajostól, mert az agresszív ember még az egyik szomszédját, egy idős asszonyt is halálosan megfenyegetett.
1993. szeptember 13-án este a férfi kidobott egy petárdát az ablakon.
A robbanást több lakó is hallotta, de nem tulajdonítottak neki nagy lehetőséget. A szomszédja elmondása szerint ekkor hangosan kezdte el hallgatni a „Wonderful Life” című dalt.
Az első robbanást a mosógépben tárolt pirotechnikai anyag felrobbanása okozhatta hajnali 4-kor,
a másodikat és harmadikat pedig vélhetően az 30 kg-nyi TNT, amit a férfi a nappalijában tartott. Ő sem élte túl, de Mádi Lajossal együtt az édesanyja is meghalt ezen a tragikus őszi hajnalon. Hét halálos áldozatról és tíz sérültről szóltak a hírek.
A helyszínre közel 100 tűzoltó vonult ki 30 tűzoltóautóval. Még ennek a sok szakembernek is két órájába telt az utolsó tűzfészkig minden parazsat eloltani.
Amíg ők a tűzzel küzdöttek, a lakókat a közeli iskolába menekítették, ahol a Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt önkéntesei segíttek nekik.
A sokkos állapotban lévő embereknek teát és ételt osztottak.
A tűzoltás során keletkezett vízkár több lakásban még a detonációnál is nagyobb pusztítást végzett. A szakértők a kár nagyságát 250 millió forintra becsülték, ami elképesztően sok pénznek számított akkoriban.
A kormány a tragédia után közleményben fejezte ki megrendülését. Antall József miniszterelnök részvétét fejezte ki a halálos áldozatok rokonainak és utasította a hatóságokat a körülmények gyors feltárására. A Hungária Biztosító Rt. százezer forintos előleget folyósított az érintetteknek. A Belügyminisztérium és a Népjóléti Minisztérium összesen három és félmillió forintos támogatást különített el, az önkormányzat pedig tízezer forintos gyorssegélyt juttatott minden lakónak.
A robbanás után 210 embernek ideiglenes szállásokon kellett elhelyezkednie.
Tizennégy lakás teljesen lakhatatlanná vált, az épület több emeletét szerkezetileg is vissza kellett bontani.
A Jós utca 8. számú épületet azóta helyreállították, laknak is benne. A homlokzati hőszigetelés hiánya viszont ma is árulkodik a tragédiáról.
A Hegyi testvérek emlékére emléktábla készült, amit a Kelta utcai iskola falára helyeztek ki.
A katasztrófa rávilágított a közbiztonság és a tűzvédelem hiányosságaira, hiszen a környéken akkoriban nem működött tűzoltólaktanya.
A békásmegyeri robbanás nemcsak hét ember életét követelte, hanem egész családokat tett tönkre. Volt, aki egy élet munkáját, szó szerint mindenét elvesztette 1993. szeptember 14-én egy szempillantás alatt. Több embernek is megsemmisült az otthona egy őrült miatt.
Aznap az Esti Egyenleget Frei Tamás vezette. Több neves riporter, köztük Kakuk György és Keleti Andrea is ezen a történeten dolgozott. Mindent részletesen elmondtak, amit akkor, aznap este tudtak. Ha felvételt is szeretne látni a békásmegyeri robbanásról, ezt a videót ne hagyja ki, igazi időutazásban lesz része: