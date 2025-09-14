Egymás kezét fogva ugrott ki a kilencedikről a budapesti testvérpár

Egyre élesebben szólt a közeledő tűzoltóautó szirénája, de a dermesztő gyermeksikolynál nem volt hangosabb: „Égnek a szüleink! Égnek a szüleink! Segítsetek emberek! Ugorjunk, talán akkor megússzuk!" - hallatszott. Két ikertestvér – a 16 éves Hegyi Tamás és Dalma – a mélybe vetette magát. Szemtanúk szerint a ruhájuk már lángolt, amikor kilenc emelet magasból a földre zuhantak. A két testvér együtt ugrott ki, mindketten azonnal szörnyethaltak, miközben szüleik az égő lakásban lelték a halálukat. Azt mondják, fogták egymás kezét...

Eloltották a tüzet a békásmegyeri lakótelepen. Innen ugrott ki a Hegyi testvérpár a halálba

Fotó: Ilovszky Béla/MTI

Két lakás homlokzati része teljesen lerobbant, a törmelék a ház előtt parkoló autókra zuhant. A tízemeletes ház tetejéből lángcsóvák csaptak ki, a környéken ablakok törtek be, a levegőt üvegszilánkok és égő törmelék borította. Közel 250 ember menekült pizsamában, szikraesőben és üvegcserepeken átgázolva az utcára – írta le szemléletesen az eseményt és a robbanást követő pánikhangulatot a Magyar Nemzet tudósítója, akinek a cikke másnap, 1993. szeptember 15-én jelent meg a napilap hasábjain.

A robbanás akkora erejű volt, hogy a panelház felső öt emelete, vagyis a hatodiktól a tizedikig gyakorlatilag megsemmisült.

A kilencedik emeleten több lakás egymásra omlott, akárcsak egy rosszul épített kártyavár.

Három robbanás is volt egymás után

Szemtanúk három detonációról számoltak be. Az első robbanás után két kisebb is történt. A vizsgálatok szerint a pusztítást nem gázrobbanás okozta:

a lakásban felhalmozott robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök válthatták ki a tragédiát.

A környéken 200 autó megrongálódott, a repeszek még több mint 300 méterre is károkat okoztak. Szentendrén is hallották a hatalmas robbanás hangját.

Az előzmények: figyelmeztető jelek

A vizsgálat során kiderült: a detonációk középpontjában a kilencedik emeleten élő Mádi Lajos állt. A skizofréniával kezelt férfi régóta halmozott fel veszélyes anyagokat a lakásában, és időnként akkumulátorokat is hazavitt. Szomszédai gyakran érezték a vegyszerszagot, és többen bejelentést is tettek a rendőrségen egy évvel a robbanás előtt, de semmi sem történt. A rendőrök nem intézkedtek a férfi ellen. A Jós utcai panelház lakói tartottak Mádi Lajostól, mert az agresszív ember még az egyik szomszédját, egy idős asszonyt is halálosan megfenyegetett.

1993. szeptember 13-án este a férfi kidobott egy petárdát az ablakon.

A robbanást több lakó is hallotta, de nem tulajdonítottak neki nagy lehetőséget. A szomszédja elmondása szerint ekkor hangosan kezdte el hallgatni a „Wonderful Life” című dalt.