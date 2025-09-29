Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

mellkasi fájdalom

Abban bízott a férfi, majd elmúlik a mellkasi fájdalom – újraélesztés lett a vége

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már napok óta mellkasi fájdalmai voltak egy középkorú férfinak, ám ennek ellenére nem ment orvoshoz. Egyik este a felesége arra lett figyelmes, hogy a férfi furcsán veszi a levegőt, a teste rángatózni kezd: hamarosan kiderült, hogy újraélesztésre van szükség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mellkasi fájdalomújraélesztés technikaéletmentésimentőtragédia

Hiába szenvedett már napok óta mellkasi fájdalmaktól a 40 éves férfi, abban bízott, hogy a tünetek maguktól elmúlnak. Egyik este a felesége arra kelt fel, hogy a férje görcsösen rángatózott és furcsán „horkolt”. A hölgy azonnal hívta a mentőszolgálatot, és a kapott instrukciókkal megkezdte az újraélesztést – írta meg a Borsonline.hu.

A feleség még a mentő kiérkezte előtt megkezdte férje újraélesztését
A feleség még a mentő kiérkezte előtt megkezdte férje újraélesztését
Fotó: shutterstock/beol

A férfi ekkor már nem lélegzett.

A szuperhős feleség szakszerű újraélesztést hajtott végre az instrukciók alapján

A férfi keringését a feleség és a mentőszolgálat szakemberei sikeresen visszaállították, és stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közösségi médiaoldalán mihamarabbi felépülést kívánt a betegnek és gratulált az életmentésben résztvevőknek.

Egy hevesi iskolában futás közben rosszul lett egy 13 éves kislány. Mentősök küzdöttek az életéért, szerencsére sikeres volt az újraélesztés, a gyermeket stabil állapotban szállították a kórházba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!