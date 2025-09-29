Abban bízott a férfi, majd elmúlik a mellkasi fájdalom – újraélesztés lett a vége

Hiába szenvedett már napok óta mellkasi fájdalmaktól a 40 éves férfi, abban bízott, hogy a tünetek maguktól elmúlnak. Egyik este a felesége arra kelt fel, hogy a férje görcsösen rángatózott és furcsán „horkolt”. A hölgy azonnal hívta a mentőszolgálatot, és a kapott instrukciókkal megkezdte az újraélesztést – írta meg a Borsonline.hu.

A feleség még a mentő kiérkezte előtt megkezdte férje újraélesztését

Fotó: shutterstock/beol

A férfi ekkor már nem lélegzett.

A szuperhős feleség szakszerű újraélesztést hajtott végre az instrukciók alapján

A férfi keringését a feleség és a mentőszolgálat szakemberei sikeresen visszaállították, és stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közösségi médiaoldalán mihamarabbi felépülést kívánt a betegnek és gratulált az életmentésben résztvevőknek.

