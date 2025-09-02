Ukrán bűnöző vadászott magyar áldozatokra a neten

Egy ukrán bűnöző vezette azt a bűnszervezetet, amelynek tagjai úgy forgatták a pénzt, mintha csak egy krimiből léptek volna elő. A hatóságok szerint a banda több mint 300 millió forintot mozgatott meg online csalásokból, mielőtt lebuktak volna - adta hírül a Baon.hu.

Az ukrán bűnöző most pénzmosás miatt viseli a következményeket - Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Így épült fel az ukrán bűnöző szervezete

A főnök egy ukrán-magyar kettős állampolgár volt, aki szoros kapcsolatban állt az internetes csalások szervezőjével. Ő intézte a célszámlák adatait, és a bankszámlákon átmenő pénzekből levonta saját részét,

majd a maradékot gondosan továbbította "felettesének".

A hierarchia második szintjén öt férfi állt, köztük újabb ukrán-magyar kettős állampolgárok. Ők toborozták a számlatulajdonosokat, gondoskodtak a SIM-kártyákról és az autókról, amelyekkel az ATM-eket keresték fel. A készpénzfelvételt két ember intézte, míg 27 beugró vállalta a kisebb feladatokat, akik bankszámlájukat adták kölcsön vagy éppen készpénzt vettek fel.

A legmerészebb akciójuk egy 100 milliós tranzakció volt, ami végül kudarcba fulladt. Először az automata elutasította a készpénzfelvételt, majd másodjára a gép egyszerűen "lenyelte" a kártyát. Mire másik számlára próbálták volna átmenteni a pénzt, a hatóság már lefoglalta az összeget.

A történet vége az lett, hogy a 23 bűnözőt, köztük a banda vezetőjét, 18 rendbeli csalással és különösen nagy értékű pénzmosással vádoltak meg. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék mondja ki a végső szót. A főkolomposra szinte biztos, hogy fegyházbüntetés vár.

Néhány nappal ezelőtt adtunk hírt egy hasonló eset lefüleléséről, amelynél két férfi több millió forintot csalt ki a gyanútlan áldozataitól és olyan hirdetéseket adtak fel bizonyos termékekről, amelyeket soha nem kaptak meg a megrendelőik. Érdemes tájékozódni erről az esetről is, hogy még véletlenül se essünk bele hasonló csapdába a jövőben!