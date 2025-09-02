Vinteden és Marketplacen vadászott az ukrán csaló, most drágán ráfizethet

A Debreceni Járásbíróság egy ukrán csaló ügyét tárgyalta kedden, a 27 éves férfi az egyik tagja annak a bandának, amely legalább 50 magyar állampolgárt károsított meg, visszaélve bankkártyaadataikkal - írta a Haon.hu.

Az ukrán csaló 50 magyar állampolgárt károsított meg. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Illusztráció (Anete Lusina/Pexels)

Trükkös módszert alkalmazott az ukrán csaló

A vádirat szerint a férfi különböző platformokon, így a Facebook Marketplacen, a Jófogás.hu-n és a Vinteden is vásárolóként tüntette fel magát, így megszerezve az eladók kártyaadatait, amelyeket egy Apple Pay alkalmazásba töltött fel. A csalásokat Prágából irányították, ám társai rendszeresen Debrecenbe utaztak, hogy felvegyék az áldozatoktól lopott készpénzeket egy érintésmentes ATM-ből.

A csaló tettestársai közül egy szökésben van, míg a harmadik bűnözőt már 2024 nyarán elítélte a Debreceni Törvényszék. A börtönbüntetését töltő férfit 2023 augusztusában fogták el a nyomozók, amint épp készpénzt vett fel, több százezer forint volt nála az elfogás pillanatában. A most bíróság előtt álló társa Csehországba szökött, ahol a nyomozók azonosították, őrizetbe vették, majd Magyarországra szállították.

Nyilatkozott az áldozat

A keddi tárgyalási napon az ukrán csaló egyik áldozata is jelen volt és elmondta a Haon.hu tudósítójának, hogyan emeltek le 150 ezer forintot a számlájáról. A hajdú-bihari portál szerint az áldozat polgári pert indít a csaló ellen, hogy visszaszerezze ellopott pénzét. A nő elmondta: 2024-ben a Vinted alkalmazáson keresztül szerette volna néhány ruháját értékesíteni, és nagyon örült, amikor gyorsan vevőre talált - a későbbi csaló személyében.

Először csak az tűnt fel neki, hogy a "Lídia" nevű érdeklődő Lengyelországból ír, ám ennek nem tulajdonított nagy jelentőséget. Később e-mailben folytatták a beszélgetést, ahol a bűnöző egy hamisított banki oldalra irányította a nőt, aki megadta a kártyaadatait.

Az áldozat hozzátette: valós banki telefonszámokról érkeztek az üzenetek a telefonjára, így már csak akkor fogott gyanút, amikor egy SMS-üzenetben megkapta az információt, miszerint valaki 150 ezer forintnyi összeget leemelt a számlájáról. Azonnal feljelentést tett, majd két nap múlva értesítették, hogy elfogták az egyik elkövetőt.