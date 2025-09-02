Vinteden és Marketplacen vadászott az ukrán csaló, most drágán ráfizethet

A Debreceni Járásbíróság egy ukrán csaló ügyét tárgyalta kedden, a 27 éves férfi az egyik tagja annak a bandának, amely legalább 50 magyar állampolgárt károsított meg, visszaélve bankkártyaadataikkal - írta a Haon.hu.
A vádirat szerint a férfi különböző platformokon, így a Facebook Marketplacen, a Jófogás.hu-n és a Vinteden is vásárolóként tüntette fel magát, így megszerezve az eladók kártyaadatait, amelyeket egy Apple Pay alkalmazásba töltött fel. A csalásokat Prágából irányították, ám társai rendszeresen Debrecenbe utaztak, hogy felvegyék az áldozatoktól lopott készpénzeket egy érintésmentes ATM-ből.
A csaló tettestársai közül egy szökésben van, míg a harmadik bűnözőt már 2024 nyarán elítélte a Debreceni Törvényszék. A börtönbüntetését töltő férfit 2023 augusztusában fogták el a nyomozók, amint épp készpénzt vett fel, több százezer forint volt nála az elfogás pillanatában. A most bíróság előtt álló társa Csehországba szökött, ahol a nyomozók azonosították, őrizetbe vették, majd Magyarországra szállították.
A keddi tárgyalási napon az ukrán csaló egyik áldozata is jelen volt és elmondta a Haon.hu tudósítójának, hogyan emeltek le 150 ezer forintot a számlájáról. A hajdú-bihari portál szerint az áldozat polgári pert indít a csaló ellen, hogy visszaszerezze ellopott pénzét. A nő elmondta: 2024-ben a Vinted alkalmazáson keresztül szerette volna néhány ruháját értékesíteni, és nagyon örült, amikor gyorsan vevőre talált - a későbbi csaló személyében.
Először csak az tűnt fel neki, hogy a "Lídia" nevű érdeklődő Lengyelországból ír, ám ennek nem tulajdonított nagy jelentőséget. Később e-mailben folytatták a beszélgetést, ahol a bűnöző egy hamisított banki oldalra irányította a nőt, aki megadta a kártyaadatait.
Az áldozat hozzátette: valós banki telefonszámokról érkeztek az üzenetek a telefonjára, így már csak akkor fogott gyanút, amikor egy SMS-üzenetben megkapta az információt, miszerint valaki 150 ezer forintnyi összeget leemelt a számlájáról. Azonnal feljelentést tett, majd két nap múlva értesítették, hogy elfogták az egyik elkövetőt.
Az ügyészség információs rendszer felhasználásával nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalással vádolja a férfit, és indítványozta, hogy a bíróság 3 év börtönbüntetést szabjon ki rá, valamint 5 évre utasítsa ki az országból.
A vádlott, aki a vádirat szerint a bűncselekmények ötletgazdája és legfőbb kitervelője volt, azt mondta: nem ért egyet a vádban megfogalmazott cselekménnyel, mindössze információkat adott át a társainak. Azt is állította, hogy sem banki adatok, sem pénzügyi információk továbbításához nem volt köze, nem is tudott ilyesmiről. Az ügy tárgyalása 2025 októberében folytatódik.
A rendőrség annak idején videót is készített az ukrán férfi elfogásáról:
Az utóbbi hetekben több ukrán csalót is elfogtak a hatóságok. Az egyik legérdekesebb eset az volt, amikor a nyomozók tetten értek egy 19 éves elkövetőt, akinek épp a nyílt utcán adta volna át egy idős férfi minden pénzét, élete megtakarítását, 20 millió forintot. Az eset részleteiről az Origo.hu korábbi cikkében olvashat.