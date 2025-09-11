Már csak ez hiányzott: baleset miatt megbénult a forgalom a fővárosban

Súlyos baleset történt a fővárosban. Az Üllői úton, a Shopmarkt mögött egy autó feltehetőleg összeütközött egy másik járművel. A karambol következtében az autó teljes összetörve a síneken állt meg - adta hírül a Borsonline.hu.

Olvasói fotó az Üllői úton történt balesetről

A villamos sem jár az Üllői úton

A baleset miatt megbénult a tömegközlekedés is, nem járnak a villamosok, a helyszínre a BKK üzemzavar elhárító járművét is riasztani kellett.

Nem csak balesetek nehezítik az életet Budapesten, Karácsony Gergely főpolgármester döntéseinek következtében a főváros közlekedése napi szinten vált elviselhetetlenné. Egyszerre indított felújítási hullám, rakpartlezárás és tömegközlekedési felfordulás bénítja a várost.