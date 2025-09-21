Az egész országra kiterjedő ellenőrzés indult a strandbüfék, fesztiválokra kitelepült árusok és fagylaltozók körében a Haon.hu cikke szerint. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei igen sok szabálytalanságot találtak. Harminchárom vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogrammnyi élelmiszert kellett azonnal kivonni a forgalomból. Összesen 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladja a 37 millió forintot. Egy helyen viszont olyan undorító dologra bukkantak, ami után azonnal intézkedtek a szakemberek.

Undorító dolgot találtak egy büfében, azonnal bezáratták a helyet

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A leggyakoribbak a higiéniai szabálytalanságok voltak, amelyek az ellenőrzött egységek 15%-ában jelentkeztek.

Piszkos munkafelületeket, nagyon mocskos hűtőket, tessék-lássék takarítást,

a kézmosási lehetőségek hiányosságait és a mosogatás nem megfelelő feltételeit jegyezték fel az ellenőrök.

A fogyasztókat sem tájékoztatták mindenhol megfelelően. Az ellenőrzött egységek több mint 8%-ában hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, egyes fagylaltozókban pedig nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetést. Emellett volt olyan hely, ahol olyan dolgozókat alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.

Az ellenőrök több vármegyében is súlyos higiéniai problémákat találtak.

Egy büfében például rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak, ami miatt a rendőrség és az önkormányzat bevonásával azonnali bezárást rendeltek el, az ott tárolt élelmiszereket pedig rögtön kivonták a forgalomból.

Az ország fesztiváljain sem volt minden rendben. Egy helyen több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket foglaltak le.

Az országos ellenőrzés eredményeként összesen 356 darab, 1195 kilogramm súlyú terméket vontak ki a forgalomból.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arról tájékoztatta a debreceni újságírókat, hogy a nyári kiemelt ellenőrzés kapcsán Hajdú-Bihar vármegyében összesen 75 vendéglátó-ipari egység ellenőrzését végezték el a kollégák. Ha kíváncsi rá, hogy itt mit találtak, olvassa el a Haon.hu cikkét.