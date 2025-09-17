Egyet ütött, de akkorát, hogy ki kellett operálni az áldozata lépét

A sértett szeptember 14-én délelőtt Pécsett egy parkban ült a padon, amikor megjelent a büntetett előéletű gyanúsított, akit a környékről ismert. A férfi belekötött a padon ülő emberbe, majd minden előzmény nélkül ököllel, nagy erővel megütötte a sértett bal oldalát a mellkasa körül. Ezt követően elsétált a helyszínről - ismertette az esetet a Pécsi Törvényszék közlése alapján a Bama.hu.
A megvert férfi sérülése estére olyan fájdalmassá vált, hogy kórházba került, ahol lépsérülést és hasűri vérgyülemet állapítottak meg, amely életveszélyesnek minősül.
A sértettet éjszaka megműtötték, a lépét el kellett távolítani.
A gyanúsított büntetett előéletű, a mostani cselekményt is egy másik, ellene folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el.
Az életveszélyt okozó testi sértés kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A bíróság elrendelte letartóztatását, azonban a gyanúsított és védője fellebbezet, így a határozat nem végleges.
