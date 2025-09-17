Egyet ütött, de akkorát, hogy ki kellett operálni az áldozata lépét

A sértett szeptember 14-én délelőtt Pécsett egy parkban ült a padon, amikor megjelent a büntetett előéletű gyanúsított, akit a környékről ismert. A férfi belekötött a padon ülő emberbe, majd minden előzmény nélkül ököllel, nagy erővel megütötte a sértett bal oldalát a mellkasa körül. Ezt követően elsétált a helyszínről - ismertette az esetet a Pécsi Törvényszék közlése alapján a Bama.hu.

Életveszélyes sérülést okozott a rovott múltú férfi, pedig csak egyet ütött

A fotó illusztráció: Pexels.com

A megvert férfi sérülése estére olyan fájdalmassá vált, hogy kórházba került, ahol lépsérülést és hasűri vérgyülemet állapítottak meg, amely életveszélyesnek minősül.

A sértettet éjszaka megműtötték, a lépét el kellett távolítani.

Egyet ütött, hosszú évekig bűnhődhet érte

A gyanúsított büntetett előéletű, a mostani cselekményt is egy másik, ellene folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el.

Az életveszélyt okozó testi sértés kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bíróság elrendelte letartóztatását, azonban a gyanúsított és védője fellebbezet, így a határozat nem végleges.

