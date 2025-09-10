Üvegszilánkok az iskolások ebédjében: bekeményít a hatóság

Újra üvegszilánkok miatt áll a bál Iregszemcsén. A kis település általános iskolájában múlt pénteken ebéd közben szúrta ki az egyik pedagógus, hogy valami nagyon nem stimmel az étellel, ugyanis az egyik adagban szilánk lapult. A rémálomszerű esetről először a település egyik képviselője posztolt a közösségi médiában, majd az alpolgármester is megerősítette, hogy valóban üvegszilánkok kerültek az iskolások elé tett menzamenübe - tájékoztatott a Teol.hu.

Üvegszilánkok a menzamenüben

Fotó: MW Archívum

A hír futótűzként terjedt, az önkormányzat azonnal értesítette a menzát üzemeltető céget és persze a hatóságokat is. A rendőrség sem ült sokáig a dolgon és a Tamási Rendőrkapitányság gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomozást indított. Hogy pontosan hogyan és miért került üveg az ételbe az egyelőre titok, ugyanis a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árultak el részleteket.

Üvegszilánkok az ebédben

Nem ez az első eset az iregszemcsei suliban: tavaly tavasszal szintén üvegszilánkok kerültek a gyerekek ebédjébe. Akkor bulguros rakott karfiolt szolgáltak fel, amiben először a konyhai dolgozók vették észre a szilánkokat, majd a diákok, végül egy tanár is. Ennek ellenére mégsem állították le a tálalást és több száz adag került belőle a gyerekek elé.

A tavalyi ügyből országos botrány, milliós bírság, majd ideiglenes konyhabezárás lett, amit büntetőeljárás követett. Az ügyészség szándékos veszélyeztetéssel vádolja az érintett vezetőket, köztük az élelmezésvezetőt is.

Nem mellesleg éppen ma tart tárgyalást a Tamási Járásbíróság ebben az ügyben.

A szülőknél is betelt a pohár

A mostani, szeptember 5-i esetben egy anyuka hétfőn tett feljelentést a rendőrségen. A szülők dühösek és aggódnak, hiszen senki nem szeretné, hogy a gyerekeknek az iskolai ebédlőben életveszélyes ételt szolgáljanak fel. A helyiek szerint ez már több puszta véletlennél és egyre erősebb a bizalmatlanság a közétkeztetést biztosító cég iránt.

A rendőrségi vizsgálat jelenleg is folyik, de az biztos, hogy Iregszemcse neve most már sokaknak nem a falusi hangulat, hanem az üvegszilánkos menza miatt juthat eszébe.