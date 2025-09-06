Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

üvegszilánk

Ezt biztos nem írta a recept: hihetetlen, hogy mit találtak az iskolások ebédjében

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megismétlődött a tavalyi eset. Újra üvegszilánkot találtak a Somogy vármegyei település diákjainak ételében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üvegszilánkmenzaiskolamenzaebédiregszemcseiSomogy vármegyeIregszemcse

Ismét üvegszilánkot rejtett az étel az iregszemcsei iskola menzáján. Egy évvel ezelőtt már történt ilyen, akkor a menzát üzemeltető cég többmilliós bírságot kapott, és egy időre be is zárták. Szeptember 5-én viszont újra megismétlődött az eset, amit az egyik tanár vett észre. A pedagógus azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben – számolt be a Sonline.hu.

üvegszilánkot
Üvegszilánkot rejtett az iregszemcsei iskolások étele
A fotó illusztráció: MW

Akár tragédiát is okozhatott volna: üvegszilánkot találtak az ételben 

A történtekről a Somogy vármegyei település képviselő-testületének egyik tagja, Bódog Zsolt is tájékoztatta a lakosságot. 

Ma ismételten valamilyen szilánk volt az ebédben. Elszomorít, hogy ez ismételten megtörténhetett

– írta a képviselő Iregszemcse Facebook-csoportjában.

Az iskolai menza rengeteget változott az évtizedek alatt, bár a legnépszerűbb ételek máig szerves részét képezik a menünek. Ha érdeklik a részletek, olvassa el az Origo cikkét itt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!