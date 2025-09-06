Ezt biztos nem írta a recept: hihetetlen, hogy mit találtak az iskolások ebédjében

Ismét üvegszilánkot rejtett az étel az iregszemcsei iskola menzáján. Egy évvel ezelőtt már történt ilyen, akkor a menzát üzemeltető cég többmilliós bírságot kapott, és egy időre be is zárták. Szeptember 5-én viszont újra megismétlődött az eset, amit az egyik tanár vett észre. A pedagógus azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben – számolt be a Sonline.hu.

Üvegszilánkot rejtett az iregszemcsei iskolások étele

A fotó illusztráció: MW

Akár tragédiát is okozhatott volna: üvegszilánkot találtak az ételben

A történtekről a Somogy vármegyei település képviselő-testületének egyik tagja, Bódog Zsolt is tájékoztatta a lakosságot.

Ma ismételten valamilyen szilánk volt az ebédben. Elszomorít, hogy ez ismételten megtörténhetett

– írta a képviselő Iregszemcse Facebook-csoportjában.

