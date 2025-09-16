Rolleres akcióra szánta el magát a megélhetési bűnöző

Munka helyett könnyebb pénzszerzési megoldást keresett a fiatal férfi. A vádlott se jövedelemmel, se megtakarítással nem rendelkezett, ezért úgy gondolta, hogy lopásokból fogja fedezni megélhetését. A férfi Siófokon több vagyon elleni bűncselekményt követett el, ezért a Siófoki Járási Ügyészség bíróság elé állította - írta meg a Sonline.hu.

A vádlott szeptember elején egy hotel garázsából tulajdonított el egy elektromos rollert

Fotó illusztráció: Shutterstock/PavelKant

A húszas éveiben járó férfi előbb az egyik siófoki hotel nyitott garázsából kötött el egy elektromos rollert, majd a zsákmány megszerzését követően elhajtott egy közeli áruházhoz. Onnan először ellopott egy táskát, alig fél óra múlva pedig már egy telefontartozékokat kínáló cég pultjait fosztogatta. Azonban lebukott, egy biztonsági őr elkapta, és a rendőrség kiérkezésééig visszatartotta.

Gyorsított eljárásban hoztak ítéletet a vádlott ügyében

A tetten ért tolvaj négy sértettet károsított meg, összesen 324 ezer forint értékben. A legtöbb eltulajdonított tárgy szerencsére még nála volt, ezért az okozott kár nagyrészt azonnal megtérült. 30 ezer forint azonban még mindig hiányzik A Siófoki Járásbíróság gyorsított eljárásban egy év letöltendő börtönbüntetésre, valamint egy év közügyektől való eltiltásra ítélte a bűnügyi őrizetben lévő férfit.

