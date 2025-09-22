Megnyugodhat mindenki, öt nap után előkerült Lukrécia

A Borsonline.hu számolt be róla, hogy előkerült Lukrécia, a visszavadított vadmacska, akit a Budakeszi Vadaspark augusztus 21-én engedett szabadon. Az állat nyomkövető nyakörvének jeladójából érkező adatok szerint szeptember 17-én Kesztölc környékén tartózkodott, azonban ezután megszakadt a kapcsolat, és elvesztették a jelet.

Épségben előkerült Lukrécia, a vadmacska

Fotó: Surányi Linda/Budakeszi Vadaspark

Biztonságban, természetes élőhelyén van a vadmacska

A Budakeszi Vadaspark Facebook-oldalán azt írták, hogy a Komárom-Esztergom vármegyei város közelében a környező épületek valószínűleg leárnyékolták a nyomkövető jeleit, ezért tűnt úgy, mintha nyoma veszett volna.

Lukrécia azonban előkerült, és a Pilis egyik fokozottan védett területéről ad koordinátákat.

A szervezet közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik aggódtak a vadmacskáért, és figyelemmel kísérték a keresést. Ugyanakkor remélik, Lukrécia a jövőben elkerüli a lakott településeket, és nem okoz hasonló riadalmat.

