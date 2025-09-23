Meghalt a vasrúddal megtámadott miskolci nyugdíjas

Egy miskolci hétvégi ház pincéjébe bemászott egy férfi, hogy lopjon, de a helyszínen rajtakapta a tulajdonos felesége. Az asszony éppen az ajtót akarta bezárni, amikor a betolakodó meglátta, hogy a földön hever egy vasrúd. Felkapta, és dühében fejbe vágta vele. Az idős nő azonnal a földre zuhant. A támadó itt nem állt meg: még többször lesújtott rá, aztán a férjét is megtámadta - számolt be róla a Bors.

Vasrúddal verték össze az idős házaspárt Miskolcon

Fotó: TV2 - Tények

A vasrúd okozta-e a férfi halálát? Ez a kérdés

Akkor vette észre a tolószékes férfit, amikor a teraszhoz ért. Olyan erővel sújtott le a fejére, hogy az idős ember kizuhant a kerekesszékből. Ezután a betolakodó bement a házba, ahonnan magával vitt egy mobiltelefont és egy kerékpárt. Elmenekült, de elfogták és bíró elé állították a férfit.

Annyira kegyetlen volt a támadás, hogy a házaspár életveszélyes sérüléseket szenvedett, és csak a gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően maradtak életben. A napokban tartott bírósági tárgyaláson új részletek derültek ki a két évvel ezelőtti esetről és a párról. Például az is, hogy az idős férfi néhány hete meghalt.

A tárgyalóteremben most arra keresik a választ, lehet-e összefüggés a halála és a brutális támadás között.

Az ügy a szakértők meghallgatásával folytatódik októberben.

A miskolci házaspárt ért brutális támadás után az ország más részein is történnek hasonlóan súlyos, erőszakos esetek. Heves vármegyében például nemrég egy férfi késeléssel próbált pénzt kicsikarni egy ismerősétől. Részletek az Origo.hu cikkében olvashatók.