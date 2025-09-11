Vérfürdő a Móricz Zsigmond körtéren – polgárőrök avatkoztak közbe

Sokkoló utcai jelenetek zajlottak le a Móricz Zsigmond körtér közelében, ahol egy férfi a nyílt utcán próbált véget vetni az életének. A döbbent járókelők szeme láttára folyt a vér, a helyszínt rövid időn belül elárasztották a polgárőrök és a rendőrök. Az eset azonban hamarosan még bizarrabb fordulatot vett: percekkel később egy másik, vérző fejű férfi is megjelent – írta meg a Bors.hu

Egy férfi kísérelt meg véget vetni életének. Miközben a polgárőrök ellátták, a villamosmegállóból egy másik vérző férfi is megjelent

Fotó: Újbuda Polgárőr Egyesület/Facebook

A nyílt utcán akart öngyilkos lenni, minden csupa vér lett körülötte

Polgárőreink ottlétük alkalmával észlelték, hogy egy férfi egyik karjából folyik a vér, a másik kezében pedig egy penge van. Kérdésükre elmondta, hogy öngyilkos akar lenni

- közölte az Újbuda Polgárőr Egyesület.

A pengét elvették tőle, karját bekötözték és értesítették az egészségügyi szolgálatot. Ám a dráma itt nem ért véget: miközben a polgárőrök éppen kötözték a sebesült férfit, egy másik, vérző fejű alak támolygott feléjük. Kiderült, hogy ő a villamosmegállóban keveredett verekedésbe, az elkövető pedig még a helyszínen van. A vérző fejű sérültet szintén ellátták, majd mindkettejüket kórházba szállították az az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

A helyszínről egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel, valamint egy szintén fiatal férfit fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

- fogalmazta meg Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A verekedés kapcsán a rendőrség elmondta, hogy egy román férfi volt a támadó.

A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett

- nyilatkozta a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, a férfi szabadlábon védekezhet, miután garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki.

