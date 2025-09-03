Mosollyal az arcán vert meg egy nőt egy másik

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya súlyos testi sértés miatt köröz egy hevesi nőt, miután megvert egy másik, fiatal nőt.

Mosollyal az arcán vert meg egy nőt Eger belvárosában

Fotó: Police.hu

Mitől is robbant ki a verekedés?

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a nő július 12-én hajnali 4 óra körül, az egri Katona István téren egy vita után rátámadt egy másik nőre, aki megsérült, aztán elmenekült. A rendőrség azt kéri, aki felismeri a képen látható embert, tegyen bejelentést az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, vagy a díjmentes 112-es segélyhívó számon.

