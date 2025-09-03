Mosollyal az arcán vert meg egy nőt egy másik

Hírlevél

Rendkívüli

Egy fiatal nő bántalmazása miatt körözést adtak ki egy hevesi nő ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt. A verekedés hajnalban történt Eger belvárosában.
Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya súlyos testi sértés miatt köröz egy hevesi nőt, miután megvert egy másik, fiatal nőt.

Mosollyal az arcán vert meg egy nőt Eger belvárosában
Mitől is robbant ki a verekedés?

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a nő július 12-én hajnali 4 óra körül, az egri Katona István téren egy vita után rátámadt egy másik nőre, aki megsérült, aztán elmenekült. A rendőrség azt kéri, aki felismeri a képen látható embert, tegyen bejelentést az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, vagy a díjmentes 112-es segélyhívó számon.

Hasonlóan szórakoztató, de még is borzalmas verekedés történt egy buszmegállóban, amiről mi is írtunk tegnap.

 

