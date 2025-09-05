Dőlt a vér a szkanderverseny végén, a vesztes nem bírt belenyugodni az eredménybe

Veszteni tudni kell! Valószínűleg ezzel a mondással a brutális támadó nem értett egyet, ugyanis miután elveszített egy spontán szkanderpárbajt, törött sörösüvegekkel támadt a győztesre, akin számos véres sebet ejtett. A brutális támadás részleteit a Boon.hu osztotta meg az oldalán.

Véres eredménnyel zárult a borsodi szkanderverseny

Fotó: Illusztráció (Alena Darmel /Pexels)

Egy baráti társaság a csobaji presszóban ünnepelt, amikor egy már ott italozó férfi csatlakozott hozzájuk. A barátkozásnak az lett a vége, hogy a társaság két tagját a hozzájuk csapódó férfi kihívta szkanderezni. A kihívó mindkét ellenfelétől kikapott, amit nagyon a szívére vett. Dührohamában az öklével verte az asztalt, és párszor még bele is fejelt. A társaság ekkor jobbnak látta, ha visszavonulnak a presszó egyik hátsó részébe.

A véres balhé

A későbbi vádlott azonban nem hagyta őket békén, egyfolytában provokálta a baráti társaságot, beszólt a nőknek, aminek szóváltás lett a vége. A provokáció végén az ittas férfi kihívta a sértettet, akire törött sörösüvegekkel támadt rá. Az üvegekkel a sértett felsőtestén több sebet is ejtett, mire a megtámadott férfi jól orrba vágta az agresszort. Végül a többi vendég szedte szét őket.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt 2 év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette

– tájékoztatott a borsodi hírportál. A Miskolci Törvényszéken született ítélet jogerős.

Egy karcagi kocsmai verekedés sajnos nem végződött ilyen egyszerűen. Bár ott csak egyetlen ütés csattant, az az áldozat halálát okozta. A részletekért kattintson az Origo.hu korábbi cikkébe.