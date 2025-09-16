Nem tanult a hibájából, ismét vesztegetés miatt tartóztatták le a férfit - videó

Az 55 éves L. Zoltán beteghordóként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban, ahol olyan hálózatot épített ki, amellyel kijátszotta a vesztegetés tilalmát, és 2024. június 5. és szeptember 23. között soron kívüli orvosi ellátáshoz juttatta ismerőseit.

A gyanúsított kijátszotta a vesztegetés tilalmát, de lebukott A fotó illusztráció: Pexels.com

A Police.hu arról ír, hogy a vizsgálatért az orvos pénzt vagy egyéb juttatást kapott, a vizsgálatra érkezőknek pedig L. Zoltán megmondta, hogy pontosan mennyit kell adniuk a doktornak.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján a férfit a Pest vármegyei nyomozók idén szeptember 3-án otthonában elfogták, majd őrizetbe vették és kihallgatták.

Vesztegetés és még sok más írható a számlájára

A lakásán tartott kutatás során biankó alkalmassági véleményeket, vényeket és informatikai eszközöket foglaltak le.

L. Zoltánt üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, befolyással üzérkedéssel, csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

Utóbbival azért, mert úgy vásárolt meg kedvezményesen egy személyautót, hogy ahhoz egy orvos magyar orvosi kamarai tagsági igazolványát használta fel. A bíróság elrendelte az 55 éves férfi letartóztatását.

