Az útra figyeljen vezetés közben! Ezen a héten különösen

A rendőrök szeptember 16. és 22. között ismét közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. Főként a mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd vezetés közben.
A Police.hu arról tájékoztat, hogy a rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben elvonja a figyelmet, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.  

vezetés közben
Kiemelt figyelmet kap a mobiltelefon-használat vezetés közben A fotó illusztráció: Pexels.com

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. 

Semmilyen közlekedési eszközön nem megengedett a mobiltelefon-használat vezetés közben

A napokban írtuk meg, hogy egy budapesti villamosvezető menet közben a mobiltelefonját nyomkodta, ami egy szakértő szerint rendkívül veszélyes lehet. Hogy miként reagált az esetre a Budapesti Közlekedési Központ, azt elolvashatja itt.

 

 

