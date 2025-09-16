Az útra figyeljen vezetés közben! Ezen a héten különösen

A Police.hu arról tájékoztat, hogy a rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben elvonja a figyelmet, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.
A napokban írtuk meg, hogy egy budapesti villamosvezető menet közben a mobiltelefonját nyomkodta, ami egy szakértő szerint rendkívül veszélyes lehet. Hogy miként reagált az esetre a Budapesti Közlekedési Központ, azt elolvashatja itt.