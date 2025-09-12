Áll a bál a BKK-nál, útközben nyomkodta a mobilját egy villamosvezető

Futótűzként terjed a neten az a felvétel, amelyen jól látható, hogy egy budapesti villamosvezető menet közben a mobiltelefonját nézegeti, nyomkodja. A videón egyértelműen látszik, hogy a sofőr tekintete többnyire a készülék kijelzőjén időzik, az útra csak időnként pillant fel. A felvétel komoly felháborodást váltott ki, mivel már egy kis figyelmetlenség is elegendő lehet egy súlyos, akár végzetes baleset bekövetkeztéhez - írta meg a Bors.hu

Menet közben mobilozott a villamosvezető, eljárás indult ellene

A villamosvezető mobilozása súlyos kockázatot jelent

A Tv2 Tényekben megszólaltatott szakértő is alátámasztja, hogy rendkívül veszélyes, ha egy villamosvezető menet közben a telefonját használja, mert ilyen körülmények között ugyanis a legkisebb figyelmetlenség is beláthatatlan következményekkel járhat. A Budapesti Közlekedési Központ közölte:

a sofőrrel szemben munkafegyelmi eljárás indult.

Az eset jól szemlélteti, milyen apróságnak tűnő dolgokból lehetnek a legnagyobb tragédiák. Nemrég Budapesten, a Flórián térnél történt villamosbaleset, a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk – erről számolt be az Origo.hu cikke.