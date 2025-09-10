Villogó fények az éjsötét aszfalton: harmonikaként tört össze az autó a balesetben

Újabb súlyos baleset rázta meg Zala vármegyét szerda este. A 76-os főút Kisbucsa és Nagykapornak közötti szakaszán két autó csapódott egymásba az eső áztatta, csúszós aszfalton. A karambol olyan erős volt, hogy az egyik autó teljesen összenyomódott - írta meg a Zaol.hu.

A baleset súlyos sérülteket hagyott maga után

Fotó: Pezzetta Umberto

A szerencsétlenség miatt két mentő, három tűzoltóautó és négy rendőrkocsi zárta le a teljes utat. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók feszítővágóval dolgoztak, miközben a sérültekhez a mentősök rohantak. Bár hivatalos információ egyelőre nincs a sérültek állapotáról, úgy tudni, a helyzet súlyos.

A baleset az esőben

Annyit tudni az esetről, hogy az egyik jármű megcsúszhatott a nedves úton és így sodródott a szembejövő sávba. A frontális ütközést nem lehetett elkerülni, a törmelékek szanaszét repültek az úton.

A sofőrök egy része több órán keresztül vesztegelt, hiszen a 76-os teljesen le volt zárva és a rendőrök csak nagyon lassan engedték át a forgalmat. Az arra járók szerint szinte félelmetes volt a helyszín és csak a villogó kék fények világították meg a sötét országutat, a háttérben pedig a szakemberek próbálták menteni a roncsba szorult utasokat.

Zalában az utóbbi időben mintha megsokasodtak volna a balesetek. Ugyanezen a napon az M7-esen is történt egy másik incidens, amikor egy Porsche repült neki a szalagkorlátnak Nagykanizsa közelében. Bár az utasok sértetlenül szálltak ki, az anyagi kár hatalmas.